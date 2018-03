La Esquinita de 27 de marzo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

Continúa la corriente de buscar likes a costa de lo que sea y seguidores con el desnudo en las redes sociales. Ahora fue la exparticipante de Big Brother Gabriela quien subió una imagen de la cintura para abajo en la que solo una rosa le cubre su parte más íntima con la frase: “Florece, mujer. Que si no te amas tú, nadie sabrá hacerlo”. Como es costumbre, la gente le criticó por la acción y los vellos púbicos.Cuando creíamos que lo habíamos escuchado todo, se estrenan dos temas de cantantes de reggae que pelean entre ellos y se dicen todo tipo de vulgaridades. ¿Ellos son ejemplo para la juventud?La moda de que los presentadores se entrevisten entre ellos es cada vez más evidente. Ahora le tocó el turno a los presentadores de Suelta el Wichi, quienes hicieron una nota de Stevens Joseph haciendo muecas durante las entrevistas. ¡Oh wao, qué novedad!Primero eran las amantes, la novia del amante, la que tuvo un hijo con el amante y ahora la vagina. Llevan tres semanas al hilo en las que solo se habla del organo reproductor femenino en un espacio de TV.Hay un presentador que casi pasa pena delante del público por querer figurar y no quedarse atrás de sus compañeros. ¡Qué pena!La presentadora de El Caldero, necesita tomarse la misma bebida que una colega, cuando salió en traje de baño en TV, está aburridísima.Después de tanto huir a los reporteros y pedirle permiso a su pareja para dar entrevistas porque no quería ser famosa, la novia de un famoso DJ de dos letras, no para de mostrar su cuerpo en las redes. Claro, ahora que forma parte del “team” de las chicas ligeras de ropa. ¡Horror!Dos cantantes no pierden el tiempo para hacer nuevas versiones de canciones que son populares. Ya es momento que compongan.La que no pierde el tiempo es Mónica “Lola” Díaz, quien abrió su cuenta en Instagram con su programa para orientar sobre sus dotes en remodelación, moda, decoración y cocina. Hasta anunció que pronto tendrá su canal de YouTube.¿Será que ahora sí abandona el barco de los chismes o es que busca un trabajito extra? Ya veremos.

