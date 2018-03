La Esquinita de 26 de marzo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en La esquinita

No creen en sus rutinas de ejercicio

Aunque el Chispín, Víctor Regueira, asegura que está volviendo al ejercicio de a poco y sin dar excusas, hay muchos seguidores que no creen en sus rutinas; pues un día sale en la caminadora trotando y al otro, le están haciendo masajes en una estética. Algunos piensan que sus músculos son de mentirita. ¿Será cierto?

Se defiende y dice que no es la mala

La que se cansó que le dijeran que es la versión de Rachel McAdams, en la cinta “Chicas Malas”, fue Clarissa Ábrego, quien aclaró en un video que ella no es “una mala influencia” para Mónica Lee y que es mentira que la “reina china” no compite por estar en compinche con ella.

Envía mensaje a la ciudadanía

La One Two aseguró que después de escuchar al director del IDAAN diciendo que la gente de barrios populares es marginal, espera que a esos mismos que insultaron les den raya a los “políticos marginales” en el 2019. ¿Tomarán el consejo?

¡Que no siga los pasos de Chucho!

Por más que el cascaroso mayor Ubaldo Davis se esfuerce todos los días por aclarar que no piensa aspirar a un cargo público, la gente no le cree. Hasta dijo que desde los 17 años era “emprendedor” (aunque ese término no era popular en esa época) y empezó un negocio de decoraciones con foam. Esperemos que mantenga su discurso y no aparezca como Chucho, inscribiéndose en un partido político. ¡Amanecerá y veremos!

Desinformando a los tuiteros

Un famoso caricaturista se la casa compartiendo temas falsos en la red del pajarito azul, para confundir a sus fanáticos. Hace unos días, compartió que el futbolista Michel Salgado jugaría en Panamá.

Cansados de su exhibicionismo

La aparición de Delany Precilla en un programa nocturno desató la controversia en redes, por su outfit. Algunos consideran que abusa de sus vestidos sexys y debe taparse más, para otros, se veía bien. Así la conocieron pues.

Panameños no olvidan a Soraya

Aunque los millennials nunca vieron la novela, el personaje preferido para crear memes en referencia a la pobreza, es el que inmortalizó la actriz Itatí Cantoral en 1996, en el drama María la del Barrio.

¿“La polla” que se volvió bailarina?

La chica que se hizo muy famosa por su léxico de “barrio” vuelve radiante y sonante a la televisión, ahora como bailarina de un programa que ya muchos le ponen 2.5, o sea reprobado. La verdad, es que las personas aseguran que si no le suenan una mezcla de reguetón, es probable que no baile mucho. Esperemos a ver si da la talla o vuelve a ser noticia por sus monosílabos.

Sara los manda a morder el piso

La que se convirtió en la novia de Chucky fue la participante de Calle 7 Sara Rivero, quien escribió en su ‘Instagram Stories’ que le mandaba un beso a las personas sinceras que la seguían y que los envidiosos “podían morder el piso, igual aumento mis seguidores”. ¡Jo!

‘La canción de Pedro’, vuelve a repartir rejo

El libro del cantautor panameño Pedro Altamiranda sale para recordar que ningún panameño es perfecto, pero también, para que despertemos, pues pasaron alrededor de 30 años desde escribió esas letras y todo sigue igual. Políticos que roban, música que no sirve y gente juega vivo.

Esta rubia sí que no es marginal

La rubia que las pelea todas en las redes sociales salió en defensa del director del IDAAN, Juan Felipe de la Iglesia, quien parece no conectó cerebro y lengua. Tal vez, la piscina de ella sí es de concreto. ¿Será?

Castalia creyó que todo era risa en TV

Aunque Pedro Altamiranda le dijo a Castalia Pascual que su risa era encantadora y la veía todos los días en el noticiero, la presentadora, entre gratitud y nervio, no paró de enseñar los dientes. Por un momento paraba y se controlaba durante la entrevista, y en otros no aguantaba y volvía a soltar la carcajada, como si se tratara de dos compadres en el patio de la casa.

Lo que sí era un chiste, era ver su rostro cuando intentaba hacer una pregunta de gracia y Altamiranda respondía con seriedad. ¡Horror!

Sus seguidores lo plomean por foto

Jesús Santizo compartió una foto junto a su pareja y lo que creería que tomarían a chiste, terminó satanizado. Algunos lo acusaron de ser “un mal ejemplo para la juventud” y promover la violencia.

