La Esquinita de 23 de marzo de 2018

23 de marzo de 2018

¿Reciclaje en tv es una apuesta?

Ver las promociones del nuevo proyecto de TVN es recordar al desaparecido programa Dancing with the Stars, en donde bailaban las mismas caras del canal. Primero fue Andrea Pérez como la presentadora y ahora competirá Alexa Chacón, imagen de Jelou. Fuertes rumores aseguran que una exMiss volverá a participar. ¡Preparen sus no me gusta!

La vida privada debería ser privada

Hay una nueva pareja que se la pasa destilando amor con sus seguidores. Ojalá que continúen así y que si se separan también lo anuncien en las redes y no se molesten por las interrogantes.

¿Ya no quiere ser una celebridad?

Corre el rumor que una exparticipante de un mega proyecto está embarazada. Ahora, la chica, que anhelaba la fama, está molesta por el hostigamiento de sus fanáticos. ¿Quería ser reina?

¿Los inexpertos hablan en TV?

No hay suficientes conocedores para hablar sobre contenidos de familia o los productores de un canal no quieren darle la oportunidad a nuevas caras para que se den a conocer.

Resulta que cualquiera puede opinar sobre un tema en el que no tiene experiencia, y lo vimos en el anuncio de una producción de televisión en donde tratarán sobre las madres, pero resulta, que una de sus panelistas aún no tiene esa experiencia. ¡Con cara bonita, cualquiera habla!

No quieren más errores en las redes

El cantante Renato tendrá que activar el corrector ortográfico de su celular, ya que los seguidores no lo perdonan. En su última foto solo le prestaron atención a los errores del texto y no al sentido.

Lo quieren fuera de la pantalla pronto

A un competidor del equipo de los leones de Esto es Guerra le han dicho todo tipo de ofensas en la última foto que le hizo la producción. Al parecer, los fanáticos se están aburriendo de ver a los mismos.

Gaby Gnazzo dijo que no es gay

Después que se anunciara que Gaby Gnazzo es la abanderada del Gay Pride, salieron todo tipo de conclusiones de su sexualidad, pero la bailarina no se quedó callada y aclaró que no es gay.

Quiere que el agua sea justa

Después de las opiniones del director del IDAAN en la Asamblea Nacional con respecto al exceso de agua en albercas en los “barrios marginales”, el presentador Eduardo Lim Yueng no se quedó callado y aseguró que: “No hay que prohibir las piscinas, hay que ponerle medidor a todo el mundo y cobrar lo que consumen de agua”. ¡Muy buena iniciativa!

¿No da la talla en la competencia?

Clarissa Ábrego le pasó el turno de los non gratos de Calle 7 a la competidora Joselin Da Costa, a quien le dijeron que solo se la pasa de taquillera en redes sociales y es un plomazo en las pruebas. Al parecer, ambas chicas ya cerraron sus ciclos. ¡Que se retiren pues!

Mandan a Charlie a vestirse acorde a su edad

Charlie Cuevas hizo al estilo de Carolina Dementiev, publicar en sus redes los ataques que le hacen los haters. El peluquero se molestó porque una persona le dijo que se quiere vestir como un joven de 20 años, que tiene la barriga fea y debe ubicarse en su edad. ¡Hay que aguantar crítica!

Competidora ya no quiere hablar

Hay una famosa que ha compartido sus fiestas, embarazo y hasta el nacimiento de su bebé, pero ahora que sus seguidores quieren más detalles de su vida, pide mantenerse al margen.

¿Ubaldo Davis se frustra y se arrebata?

El genio detrás de La Cáscara está harto de incentivar a la gente a pelear por un país decente y exigir que los culpables de corrupción sean juzgados, que puso un largo texto en Twitter asegurando que ya no iba a tuitear más porque la “desidia y cobardía” del pueblo es tan grande, que no intentará más motivarlos. “los 4 gatos de siempre cargando el peso de 4 millones de CONGOS que ven cómo les ROBAN cada 5 años”, es parte de lo que despotricó el famoso, pero ni así logró convencer. ¿Será que se rinde tan fácil?

Lagartillo busca protagonismo

El competidor de Calle 7 Dimas Cárdenas, conocido como Lagartillo, está haciendo de todo para llamar la atención. Lo último fue subir un video bailando el tema “Equis” de J Balvin y Nicky Jam.

