La Esquinita de 22 de enero de 2018

Que se decida si está embarazada o noHace unos días la actriz Mercedes Moltó fue a varias televisoras para aclarar que no estaba embarazada, como lo había publicado un medio mexicano y hasta aseguró que tomaría medidas legales. Pasados los días, Sandra Sandoval la felicitó en su Instagram por la llegada de su bebé y la propia actriz dijo que está viviendo momentos maravillosos y lo único que puede hacer es disfrutarlos al máximo. Que se decida, ¿Cuál es la necesidad de tanto drama novelero?Competencia de egos en programasUna disputa se formó entre presentadores de Tu Mañana y Jelou por la creatividad de cada espacio. ¡Maduren y dejen las indirectas!¿La envidia no lo deja pensar?A Robin Durán solo le faltó el pañuelo para llorar en Tu Mañana. El presentador estuvo quejándose en el programa que quiso casarse al aire libre, pero la iglesia católica solo permite la unión en el templo. Estas disconformidades se dieron porque el Papa Francisco casó a unos chilenos en un avión. ¿Sabrá que la boda religiosa no es obligatoria?La chabacanería es su fuerte en showsCircula un video en el que se le ve a la cantante Demphra remeneándose, según ella muy sexy, a un hombre en la tarima. Está claro que los cursos de comportamiento y vestuario que le enseñó una empresa se le olvidaron.De lo sublime a lo ridículo en la TVCuando se trata de ganar rating cualquier “hazaña” es buena en TV. Ahora le tocó el turno a Eduardo Lim Yueng, quien saltó a un colchón de salvamento y se convirtió en la burla de redes sociales. ¡Horror!¿Novio de Neka sí busca la fama?A pesar que Neka Prila decidió mantener su relación en privado, su novio si busca los 5 minutos de fama. Dio detalles de su pedida de mano a través de un video.Natalie Harris se encuentra en la temporada bajaHace unas semanas Natalie Harris confesó en redes el motivo de su ruptura con su exnovio y ahora dijo en la TV que esta soltera, porque no encuentra el hombre ideal que sea mayor de 35 años ¿En serio es necesario revelar tanta intimidad?¿Queda la aldea de los Pitufos en Esto es Guerra?Adiós a los hombres de porte y estatura en Esto es Guerra con la salida de los peruanos, ahora los que dominan son los guerreros de talla ‘minions’ y algunos viejos. Lo malo es que, figurita repetida no llena álbum.A Vanessa Calviño la sacan de la TV¡Confirmado! Vanessa Calviño ya no forma parte del equipo de noticias de Telemetro. La pelinegra será reemplazada en el espacio por Aracelys Quintero.Aunque nos dijeron que hubo barrida otra vez en ese canal, el relacionista de Medcom, Richie Olivella, aseguró que hicieron una rotación de figuras en los informativos. ¿Qué otras caras se fueron a la fuerza?

