La Esquinita de 19 de enero de 2018

Esto de llevar un cuerno en la cabeza puede ser moda o alguna especie de ritual de las presentadoras. Primero fueron las de Tu Mañana, las cuales salieron en ropa de dormir junto a “Tiburcia”, quien hasta selfie se hizo, y ayer, la gente de Jelou! que aún no encuentra la originalidad y copió el estilo.No sabemos si es la tendencia disfrazarse de unicornio, pero por si las moscas, ya están bastante grandes para andar jugando a las niñas. ¡Si no tuvieron infancia, que no se note!Muchas personas se preguntan si la ex presentadora Julissa Lobo está copiando el el look de Kim Kardashian, enfocado más en el cuento de Rapunzel. En los últimos años ha dejado crecer tanto su melena y acentuado sus curvas, que hay quien asegura que las manos del cirujano plástico han pasado por ahí. Investigaremos al respecto de este asunto.Tal parece que la que no quiere restar seguidores en redes es Daluna, quien ahora apareció en un nuevo video bailando con poca ropa y de forma sensual. ¿Dejar la televisión le habrá afectado?Una famosa se la pasa diciendo en redes que ahora sigue un nuevo régimen alimenticio. Lo raro es que se ve igual de gorda y no deja de consumir comida chatarra.Más duró un suspiro que la relación de Sheldry Sáez y el italiano. Las alarmas se activaron con sus fotos sola ¿En qué habrá quedado el programa que tenían juntos?Estamos muy felices porque Stevens Joseph ya encontró un espacio en la TV, aunque, es mejor que empiece a buscar los chismes y a dejar esas ganas de figurar a un lado.Aunque dicen que Joey Montana es puro “Auto-Tune” y que no canta en vivo como se escucha en el CD, no se pude negar que el chiricano está súper pegado con “Suena el dembow”. ¡Esperemos que otro canalero le siga el estilo!Luego de la marcha del pasado 9 de enero, Ubaldo Davis de La Cascara y compañía no dan tregua. Anuncia el “Tamborito a los corruptos” en sus redes, otro evento con el que se ganará más enemigos.Que si la Barbie le daría una oportunidad al peruano, luego, que que éste le hizo un desaire. Al final, él sigue muy pegado de ella, aunque cada vez que los captan Génesis tiene cara de pocos amigos. ¿Será que hay otro chico rondando a la guerrera del team de los Leones? Ya nos enteraremos a futuro.

