La Esquinita de 18 de enero de 2018

Muchos se preguntaron en redes sociales cuál era el fin de la última foto de Liza Hernández, en la cual agrega un mensaje que también es bastante “Chavo del 8”, ya que no sabían si era un mensaje inspirador o estaba lanzando una indirecta. En la imagen, se ve a la modelo y empresaria mostrando una parte de su trasero. ¿Tal vez quiere demostrar que sigue vigente?Kevin Fernández también regresó a Esto es Guerra; nada nuevo, y a petición de no sabemos quién. Esperemos que su novia llorona no.A la mitad de los humanos le va a faltar vidas para hacer todo lo que Joako Fábrega ha hecho. Dicen que fue jugador de San Fran, luego cantante, modelo y ahora guerrero. ¿Y por qué no dura en nada?Nos contaron que a Gladys Brandao ya no la soportan en el salón de belleza donde se hace las uñas porque siempre forma problemas. Al parecer, la chica llega con sus aires de “diva” al local, situado en la Tumba Muerto, y ninguna se atiende antes que ella. ¿En serio?Cuando Ikar Reyes dijo a su invitado desde aquí en el “plató”, termino que usan mucho en España para set de noticias y entrevistas, nos dimos cuenta que la originalidad es nula. ¡Puro caldo de cultivo!Una serie de palabras obscenas empezaron a salir en una discusión que tuvo Kathy Phillips con Franklyn Robinson. ¿Hasta cuándo el show?Empezó la guerra de brillo y esplendor por parte de las reinas de Las Tablas en las sesiones de fotos. Ojalá este 2018 termine esta guerra.La noticia de la señora del cuarto de 200 dólares y su cama king es la burla de las redes sociales, tanto, que El Reventón de la Mañana de Eloy Pincay suena un reguetón de esta historia. ¡Por fin soltaron a “Dundunsuá”!Fuertes rumores aseguran que hace pocos días la cantante Miley Cyrus y el actor Liam Hemsworth se casaron en secreto por lo civil.En el momento cumbre de Castalia Pascual en la entrevista con Beby Valderrama, cuando este le pedía nombres de panameñistas que fueran señalados por corrupción, la conductora del noticiero de la mañana se quedó en pausa y desde el fondo se escuchó a Ikar Reyes decir algunos. Se notó la poca preparación de Pascual.

