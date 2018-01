La Esquinita de 17 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 17 Enero 2018 Publicado en La esquinita

Si hay algo que deben hacer los presentadores de un programa es mantener el interés y corregir cuando algo no es del todo cuerdo. Eso de presentar un coctel con nombre “Derrame cerebral” sin increpar o preguntar el por qué de ese título denota falta de preparación del conductor. ¿Sabrán lo que significan esas palabras?Para los que no, es cuando el flujo sanguíneo hacia el cerebro se interrumpe. ¡Más preparación!Duras críticas recibió Daluna al estrenar un tema en el que solo colabora. Algunos seguidores la mandaron a tomar clases de canto.Honorio Vega defiende con mucha devoción el baile de una diputada, y la gente se pregunta ¿es periodista o asesor político? La verdad, en este país, son pocos los que miran con imparcialidad los sucesos.Yiniva Cárdenas aseguró que varios padres la llamaron para consultarle si después de los casting hay que pagar. La actriz de teatro aconsejó a las personas no pagar por ir a las audiciones y tener mucho cuidado con las personas que se hacen pasar por productores.Hay unas presentadoras de TV que compartieron un video y fotos haciendo ejercicios con sus hijos y mostrando de más. ¿Existirá otra forma de promocionarse que no sea con poca ropa?La nueva temporada de Esto es Guerra no sorprende en absoluto. Sus productores insisten en poner a varias caras viejas y aburridas.El reportero de Suelta el Wichi Hugo Stocker fue reemplazado por Stevens Joseph, quien hace unos meses lo sacaron de Tu Mañana.¡Prepárense! La ATP anunció las inscripciones para el sorteo de puestos de venta de comidas y bebidas durante el Carnaval, por lo que esperemos que este año no vuelvan los llantos y las quejas de la gente que dice: “me plancharon”.Gladys Brandao defendió a su compañero porque al menos le regaló una sortija de plástico a su novia. ¿Sería una piedra a Julián Torres?La diputada Katleen Levy está orgullosa del bailecito que hizo hace días en una fiesta privada, ya que así mismo lo hacía cuando era más joven. De seguro en esos tiempos no era diputada del país y tampoco la gente se grababa, porque guardaban su privacidad. Es difícil que los políticos entiendan que llevan una “investidura sagrada” y que lo secreto deja de serlo cuando se expone.

Imprimir Correo electrónico