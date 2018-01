La Esquinita de 16 de enero de 2017 Escrito por Redacción Web. 16 Enero 2018 Publicado en La esquinita

La actriz Alejandra Araúz lleva semanas subiendo imágenes de desnudos propios y de otras mujeres con las que quiere demostrar que esto es un arte, el problema es que Instagram se las quita. Ella quiere ser libre con su cuerpo, pero se le olvida que no vivimos en los tiempos de Adán y Eva y que es ley en el mundo llevar ropa. Además, si la denuncian, es porque no la quieren ver así. ¡Entiédalo!Es un hecho que TVN no le dio otra oportunidad a Marelissa Him, la atleta se integró al programa Red Carpet junto a Amanda Díaz.Michael Vega no aguantó la presión de los haters y puso en privado su Instagram. Hace días subió un video cantando un tema que mencionaba al personaje Dundunsuá y recibió duras críticas.El reguesero El Boy C dijo en un programa de TV que no se toma fotos en Panamá porque sus fotógrafos no tienen nivel, por eso se hace el trabajo en Miami.Conocedores en la materia dijeron que es un malagradecido y que ni siquiera tiene un Grammy.Hay una locutora radial que presenta un programa de juegos los sábados, que en vez de relajar a las personas para que puedan ganar, los altera con sus gritos durante su intervención. ¡Debe bajar la revolución!Hay una expresentadora que necesita urgente asesoramiento sobre look. Las extensiones que luce le quedan mal y la tienen incómoda.Delany Precilla tiene preocupados a algunos seguidores, ya que aseguran que quedó demasiado delgada después del embarazo.Ver Esto es Guerra es tener un “déjà vu” de Calle 7, ya que tienen los juegos muy parecidos y ni hablar de sus vestuarios. Como si fuera poco, en vez de buscar panameños trajeron competidores peruanos. ¿No tenemos musculosos?Hay un exponente de reggae que en su mente solo existe la vulgaridad para componer. Ahora subió una foto con una mujer semidesnuda.Más duró la noticia de que Jacky Guzmán se había dejado con su pareja Agustín De Gracia, que el regreso. Los captaron juntos en el pasado Golden Fest del Biomuseo y según varios “opinólogos” en redes sociales, este par jamás se alejó del todo, es más, dicen que De Gracia nunca borró de Instagram las fotos de la presentadora. ¿Todo fue un truco publicitario?

