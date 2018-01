La Esquinita de 15 de enero de 2018 Escrito por Redacción. 15 Enero 2018 Publicado en La esquinita

¡Es una joyería ambulante!El que sorprende a sus seguidores es el cantante Fernando Cabrera, conocido como Mr. Saik, quien cada vez utiliza más joyas en sus shows, ¿se cree el “Mr. T” de “Los Magníficos”? En el lanzamiento de la revista “Fama”, de Franklyn Robinson, y luego en el programa Jelou!, llevó una serie de collares, pulseras y anillos con pedrería que brillaban más que el sol. Ahora entendemos por qué tanta seguridad a su alrededor.También debe modular su vozEl presentador de Calle 7, Ramiro Hernández, transformó su figura y se preocupa por mantener sus músculos bien tonificados. Para algunos televidentes el cambio debe continuar y el próximo paso que debería dar es tomar un cursito para modular su voz ante las cámaras, pues la gente no sabe si está hablando, o gritando a todo pulmón en el patio de su casa. ¡Es casi un tormento!Joker le canta a su amorML | El cantante de género urbano Joker se encuentra en la promoción de su nuevo videoclip “Así como tú”, producido por Toño Bonnet.La letra se inspira en una mujer que lo tiene enamorado y le enseña a a ser una mejor persona. A pocos días de su estreno supera las cinco mil vistas en YouTube.Aseguran que es un globo infladoAunque Joaquín Fábrega se hizo famoso por bailar en el grupo Magics Boys, hay quienes piensan que sus movimientos no son tan espectaculares como pregona, y en una competencia le pondrían 0.Movió el esqueleto al ritmo de BladesEl rapero estadounidense Sean ‘P. Daddy’ Combs demostró que no tiene dos pies izquierdos y sabe bailar salsa; compartió un video en Instagram bailando la canción “Pedro Navaja” de Rubén Blades.¿Liza Hernández en un babydoll?El look de Liza Hernández en un evento dejó a más de uno con signo de interrogación. Con su vestido parecía que iba directo a la cama y no que pasaría por la alfombra roja. ¿Se equivocó?Cansada de burlas y de las fotografíasHilaria Headly, apodada “Dundunsua”, la cual se ha hecho viral por su video evitando que un hombre se suicidara, dijo que no pidió ser famosa y ya está cansada de que se burlen y que le pidan fotos.La Cáscara tiene seguidores de tinta y sangreLa gente lleva el fanatismo a niveles increíbles. Corre en redes el tatto de “Charls Lattan y Fernando El Fucionario”, en la extremidad de un cristiano. Se nota que lo que se ve en ese espacio es culto para muchos.No quiere que la critiquen másNeka Prila mantiene su relación bajo perfil, después de publicar una foto en la que su pareja le pedía oficialmente ser su novia y la gente la criticara por compartir hasta lo mínimo. ¿Aprendió la lección?¿Edna pasa de oruga a mariposa?Se nota que Edna Jaramillo no quiere lucir como hace años, cuando llegó a la TV. En el lanzamiento de Fama demostró mucha sensualidad y hasta etiquetó la frase #Bendecida. Esperemos que sea broma, pues todos sabemos que es filosofía sin esfuerzo

Imprimir Correo electrónico