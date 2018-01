La Esquinita de 10 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 10 Enero 2018 Publicado en La esquinita

Esa pelea de Kenny Man vs Phantom dejó a más de uno con un signo de interrogación. Ahora, nos enteramos que un productor nacional se encargará de trabajar la melodía que piensan grabar juntos. Para algunos eso fue puro pataleo para llamar la atención y una antesala para hacer colaboración y captar más seguidores. Esperemos que la canción al menos diga algo con sentido.La que no deja de recibir insultos en redes es Milka Rodríguez, a quien un seguidor le dijo que le regalaría un racimo de guineos.Las fotografías de Ludwik Tapia disfrutando de las playas de Puerto Rico con su “amiga” han desatado una serie de comentarios, a favor y en contra, pues la gente quiere saber si es su pareja o no.Parece que la tendencia es ir cada vez más tapada a la playa y esto lo demostró la presentadora de Jelou!, Natalia González, quien disfrutó de un día en el mar con un vestido de baño entero y una malla, sus seguidores le preguntaron por qué llevaba tanta ropa.Hay una presentadora de noticiero que es casi como el tía cosa, cada semana es una nueva tonalidad de cabello y ni hablar de la exageración en las extensiones. ¡Cuidado y se le quiebra el cuello!En un canal de TV se pasaron con los despidos, pues en el espacio de la tarde sacan tómbolas más viejas, se nota que no quedó ninguno.Otra que carga un llanto es una actriz internacional que ha ido a dos canales porque le dicen ‘pansexual’. Expresa no saber, pero lo define.Los que no tienen cable tendrán que conformarse con ver telenovelas de hace una década años, ya que pareciera que TVN y Medcom no tienen tanto presupuesto y ofrecen productos quemados. ¡Horror!La que no pasa la página es una actriz que ha estado insultando a seguidores porque no quieren que suba su foto al desnudo.La psicóloga del programa matutino Carla Pino dijo adiós a la revista matutina. Aseguró que expandirá “Desde la consulta” y mantendrá a sus fans actualizados con los detalles de su boda. Algunos comentaron que este podría ser el inicio del fin, pues así mismo sucedió con Buenos Días, las caras empezaron a abandonar el barco de a poco. ¿Se hunde?

Imprimir Correo electrónico