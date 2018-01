La esquinita de 8 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 08 Enero 2018 Publicado en La esquinita

Enredó a los televidentes

Después de la entrevista de la actriz Mercedes Moltó, en Tu Mañana, en la que aclaraba que: “Sí quería ser madre, pero que no está en un tratamiento, aunque lo está intentando”, varias personas quedaron con un signo de interrogación. ¿Era sí o no? Eso sí, muchos se sorprendieron cuando afirmó que podría ser por vientre prestado o “hasta robarse a un niño”, mucho sarcasmo.

Critican a guerrera por una imagen

La palabra “intimidad” se borró del diccionario de una competidora de Esto Es Guerra; la gente criticó que subiera un post con nuevo novio.

¿Desanimada por regreso a revista?

Clarisa Ábrego lleva el ego volando. Nos dejó en shock al revelar que estar de vuelta en Tu Mañana es como “echar hacia atrás”. En las redes la tildaron de “malagradecida” y que esperaban que ese comentario no le costara su puesto de reportera, ya que viene llegando Roseta Bordanea y podría quedar en la recepción de Medcom. ¡A veces es mejor guardar silencio!

¿Dan consejos por experiencia?

Los temas de los ex y las parejas son el pan nuestro de Jelou! y de “Cuéntamelo”, en radio. Elisa Pellot, Ana Karina Ábrego, Rolo De León y Laura Yee, sorprenden por tantos conocimientos del tema.

Reina de Carnaval saca las garras

Por los pasillos de Medcom corre el rumor de que Luly Gallimore es una “bomba de tiempo” ambulante y se molesta por lo mínimo, prueba de ello fue su nominación. ¡Ataja!

Denuncia robo a organizadores

Paulette Thomas contó que al salir de una reunión para la marcha anti corrupción de mañana encontraron vandalizado el auto de una de las coordinadoras. La pregunta del millón es, ¿Quién deja su laptop expuesta en el carro?

Demphra se vende como Factoría

Demphra está dispuesta a todo para regresar a la música, no solo publica fotos sensuales en redes, también menciona a La Factoría para que la recuerden, aunque el grupo se disolvió hace años.

Sus seguidores prefieren que siga con “wichis”

La foto de Jacky Guzmán como candidata para la nueva temporada de Esto Es Guerra con el #SoyCobra decepcionó a algunos fans, pues insinuaron que ella no podría dar la talla por su fobia a las alturas y porque debe cuidar los implantes. ¡Horror!

Solo le faltan las fotos de “bebé”

Está claro que Ubaldo Davis lleva años soñando con un mejor país, lejos de la corrupción, pero presta demasiada atención a detractores. Solo falta la foto de bebé diciendo soy revolucionario. ¡Te creemos!

Malas vibras por pérdida de anillo

La que al parecer sufrió al rememorar los cuentos de las abuelas fue Delyanne Arjona, quien subió un post revelando que en una escapada familiar a la playa no se percató que se le cayó el anillo de casada. Decían las abuelitas que cuando esto sucedía, se acababa el matrimonio, pero la gente no la dejó caer en depresión y la exhortó a no creer en fábulas de antaño. ¡Que encienda velas por si las moscas!

