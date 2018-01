La Esquinita de 5 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 05 Enero 2018 Publicado en La esquinita

A Cristian Maldonado conocido como Tonelada (Mánager de Mr. Saik) le salió caro su apoyo del tema “La Chama” ya que varias veces le han cerrado su cuenta de Instagram. Ahora pide a público dejar atrás las peleas e insultos por una canción. ¿Aprendió la lección?Al fin se sabrá si Julián Gil es el verdadero padre del hijo de Marjorie de Sousa. Ayer, el actor se hizo la anhelada prueba de ADN con Mateo.Cuando se trata de compartir memes la gente no tiene piedad, esto lo demostró el cascaroso Jesús Santizo, quien colgó en su cuenta de Instagram un post en el que aparece el presentador de Oye TV, Mauricio Herrera vestido de mujer. La imagen desató la burla de sus seguidores, quienes hacían mofa del mensaje. Cuidado y le dan el Huevo Rosa por irrespetuoso.Siguen las quejas de la Sra Dezdy hacia los instagramers, quienes le caen como bombas molotov cada vez que ella aparece en la red. Esta semana, el personaje pidió a la gente que le bajara a la violencia, y ellos le respondieron que le falta moral para eso, pues es criticona.Luego que circulara un video de la cantante Anyuri bailando con un menor de edad, la Secretaria Nacional de Niñez, adolescencia y Familia interpondrá una denuncia ante las autoridades.Orman Innis otra vez hace reír a sus fanáticos al mostrar sus diferentes rostros por el examen que se hizo y aunque no fue fácil quedó enamorado. Lo molestaron porque decían que era el de la próstata.Ana Paula De León, de Calle 7, está cansada de los comentarios negativos tanto que escribió: “Disfruten la vida, aprendan a vivir felices y dejen el trauma, yo disfrutó mi vida y créanme soy muy feliz”.Circula un video donde presentadores de Quién TV intentan hacer reír con sus chistes donde hablan de gays. Ya es momento de refrescar las ideas con nuevos talentos. ¿Hasta cuándo con lo mismo?Un locutor y presentador dijo que prefiere no hablar de las ventas de sus libros, porque siempre hay envidiosos que le parece mal lo que hace. ¿Será por eso o porque le fue mal con el negocio?Algunos seguidores del programa “Sin Filtro”, pegaron un grito al cielo de júbilo cuando se enteraron que Pedro González, conocido como el “Pollo Peter” y autonombrado el “doctor del amor”, se fue de vacaciones, pues no está para recomendar locuras a los televidentes. Esperan que su paso por República Dominicana le aclare la mente y regrese a Panamá con nuevas ideas. Además, eso de médico del corazón no le va.

