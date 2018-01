La Esquinita de 4 de nero de 2018 Escrito por Redacción Web. 04 Enero 2018 Publicado en La esquinita

Jair Alexander abandonó la radio otra vez. ¿Que, qué? Sí, el dueño de El Colegial, quien salió de 40 Principales hace un par de años en unos términos que no entendimos, ya que lanzó varias indirectas después, se fue de la emisora de Frecuencias Asociadas. Ah, pero no se estresen, el locutor ya está en la emisora La KY.Después de terminar su relación con Belinda, el mago Criss Angel decidió darse una segunda oportunidad con su expareja.No entendimos bien qué intentó hacer Gloria Quintana al colgar que hizo dos veces la reválida de matemáticas cuando estaba en la escuela. ¿Será que siente ejemplo a seguir de estas generaciones?La presentadora de Jelou! está muy entusiasmada con este 2018 que en tan solo 4 días del nuevo periodo, ya colgó dos mensajes para reflexionar. Esperemos que sean inspiraciones y no indirectas, pues uno nunca sabe cuándo es que lanzan esas piedras.Cuando se es nuevo y sin conocimiento informativo es mejor callar. Esa recomendación atrevida de Laura Ornano a Made Guevara sobre lo que debe hacer con el ministro Etchelecu estuvo pasada.Una fuente reveló que Kim decidió prohibir joyas en su nueva mansión, no quiere que su casa sea un objetivo para los ladrones, según TMZ.Sam Smith confesó que después que bajó de peso no se sentía bien con la manera en que lucía y se volvió un poco obsesivo.A diferencia de otras caras que dicen ser expertas en compras e imagen, la ex miss y asesora de modas María Sofía Velásquez luce en sus días de café “peep toe” suela roja de Louboutin, mismos que ha llevado la actriz Penélope Cruz. ¡Qué caché!Beyoncé, The Weeknd y Eminem, serán los encargados de cerrar el Festival de Coachella, que se celebrará a mediados de abril.Otro que va rotando como si se tratara de las manecillas del reloj es Arturo Illueca y su programa El Pollo. Estuvo Radio Mix, 40 Principales, Máxima, y este 2018 llegará a Rock & Pop.Aunque ya debería llamarse “El Gallo”, por tantos años de estar vigente, en una época dominada por el reguetón.

