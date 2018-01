La Esquinita de 3 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 03 Enero 2018 Publicado en La esquinita

La que llamó la atención en la instalación de la Asamblea Nacional fue Madelaine Guevara, quien le dijo al Presidente “que siempre la chifea”, como si se tratara de una conversación con un amigo del barrio. Es verdad que Mucha Noche es un espacio relajado, pero se debe guardar cierto respeto. Algunos dicen que por esa falta de manejo fue que una novata le quitó el puesto de presentadora. ¿Será?Duras críticas recibió Thalía, quien subió un video en redes y sus seguidores no pararon de decirle que había abusado del botox.Un fuerte rumor que viene sonando desde hace semanas es que el locutor Kayata se habría separado de su esposa, ya que no suben fotos juntos desde mayo ¿Se divorció y no lo dijo en TV?Tanta libertad y convicción en ellas mismas hace que en varios casos el público le falte el respeto a las presentadoras. A ver, ¿cuál es la necesidad de esta foto? Al parecer, Clarissa Ábrego tenía calo. Lo peor, la cantidad de seguidores que confunden libertad con libertinaje.Hace dos años Roseta Bordanea se despidió de Tu Mañana para emprender una nueva vida en México, ahora está de vuelta al país. ¿Le quitará el puesto a Natalie Harris en Tu Mañana?Rita Ora aseguró que pronto cumplirá 28 años, edad en que quiere convertirse en madre. La cantante le gustaría congelar sus óvulos.Una fuente reveló a TV Notas que Gabriel Soto tiene una hija de cinco años con una maquillista, fuera del matrimonio que acaba de dejar.Alejandra Araúz no entiende que la política de la red Instagram es cero desnudo explícito. Por más que intenta colgar su imagen “artística”, que evoca más tristeza que liberalismo, la tumban. ¿Hasta cuándo?La presentadora colgó una imagen de la muñequita Mafalda en la cual se comía un yogurt y quedaba con hambre. ¡Ya es hora de la dieta!Este señor Rommelito se saca la camisa y todas quedan sin aliento, pero cuando empieza a ponerle algo de letra a su pensamiento, se acaba la magia. Primero escribe en tercera persona luego en primera y reza: “quieras o no lo que es tuyo es tuyo nadie te lo quita”. Qué suerte que para Esto es Guerra no se necesita hablar mucho.

