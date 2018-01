La Esquinita de 2 de enero de 2018 Escrito por Redacción Web. 02 Enero 2018 Publicado en La esquinita

Primero fue Pablo Brustein, le siguió Sonia Andrés y ahora Neka Prila también tiene un fans club en redes sociales. O estos chicos están super pegados en los hogares panameños, o tienen su central del “call center” al mejor estilo de los partidos políticos en Panamá. Desde esas cuentas hacen encuestas para comparar cuál de las fotos de la venezolana es más bonita que la anterior. Pronto estarán presentando.Un grupo de arañas marinas desconocidas que solo salen en Australia cuando la marea baja, llevan por nombre un canción del artista.Jelou! quiso botarla el viernes con su especial de Año Nuevo, y por más muñecos que llevaron, nunca vimos la llama. Deben pedir consejo a las tunas de Carnaval de cómo se prende el mechero. ¡Les falta calle!En el mundo artístico corre el rumor de que hay un artista que dejó atrás un dueto para unirse a un grupo y aprovecharse de todos los logros que tenían. Dicen nuestras fuentes que no se les despega en ningún momento, está como la canción de los Sandoval “un parche pegado”.El que pudo haber terminado el 2017 con una contusión fue el chico de deportes Rony Vargas. Colgó en pose sexy sensual “háblenme nenes, #Peinandoelarea” ¿Aló, ahora se cree el irresistible?El actor se unió a la campaña para calmar a las mascotas que durante estas fechas sufren por la pirotecnia. Recomienda música clásica.La cantante Mariah Carey aseguró que no desmantelará el árbol de Navidad de su casa hasta julio 4, independencia de Estados Unidos.Varias panameñas ya se anotan en la lista que publicarán sobre las novias del mundial, algo así como la Larissa Riquelme de Paraguay. Ojalá que la elegida sea una seguidora del fútbol de verdad y no una “wannabe”.La actriz, que hace unas semanas le propinó varios golpes a su esposo, ha llegado a un acuerdo de custodia de su hijo con el actor.Ya está bueno. Necesitan ponerle alto al canje en este país. No puede ser que un día sí y al otro también vemos a las presentadoras con el mismo trapo, y lo peor, que a una le quede como guante y a la otra como basta de pantalón ochentero. Por un lado, Carolina Dementiev, regia y Kari Rodríguez en el otro, aunque pudo ser peor.

Imprimir Correo electrónico