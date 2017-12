La Esquinita de 29 de diciembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 29 Diciembre 2017 Publicado en La esquinita

Esa barriga no se la creía ni ella

Ayer, diversos presentadores y actores intentaron jugar al “inocente mariposa” colgando imágenes o mensajes de mentira con el fin de que sus seguidores se admiraran, pero a Gaby Gnazzo no le creyeron en absoluto su chiste. Es más, una fan puso que su ultrasonido estaba lleno de trapos, pues está claro que la barriga no le creció como por arte de magia, ni que fuera Kardashian.

Disco póstumo a la muerte de K-Pop

El nuevo sencillo póstumo del cantante surcoreano de K-Pop Jonghyun saldrá hoy en versión digital, reveló la agencia del fallecido artista.

Serpiente muerde a Lindsay Lohan

La actriz reveló que fue mordida por una serpiente en Tailandia, mientras vacacionaba. Por fortuna, la cantante está muy bien.

Le caen en banda por subir postre

A Kathy Phillips no le fue nada bien al subir en Instagram hace unos días un enorme postre con cara de que no resistiría las ganas de probar un poquito. Entre los comentarios de la gente, hubo uno que le puso que comiera y después le echara la culpa a la rodilla por no poder bajar de peso, y otros que por eso era que estaba así, con su par de libras de más. También leímos a quienes la defendían y la animaban a comer. ¡Al cuerpo, lo que pida!

¿De Esto es Guerra o A todo o nada?

Los fanáticos de “Peter” González, El Pollo, no están muy claros de donde es que salió este chico. Algunos dicen que de Esto es Guerra, aunque fue de A todo o nada. Esperemos que En la Mordida no le jalen las orejas.

Selena y su madre apenas se hablan

Mandy, la madre de la cantante Selena Gomez, no tienen la mejor relación luego de que la cantante la despidiera como mánager.

Molestos con la exposición a actriz

A los televidentes de Tu Mañana les cayó como un balde de agua fría que llevaran a Elisa Pellot para lavar su imagen sobre el video que hizo en que aseguró que ella no comía sobras ni comida recalentada.

Sufre bullying por árbol de Navidad

El presentador Caio Mena pidió a sus seguidores que dejarán de molestarlo por su arbolito navideño. “No importa cuán lleno esté el árbol, si tú corazón está vacío. #stopbullyingamiarbol”, escribió.

¿Desesperados por subir audiencia?

Al estilo del tema de Calle 13, “Se vale to-to”, los productores de Calle 7 están haciendo de todo para exprimir el supuesto romance entre Ramiro y Mónica Lee. Ahora, hasta comparten las fotos en que aparecen juntitos. La gente se pregunta ¿Cuál es el relajo?

¿Flex tiene una novia que le usa hasta la ropa?

¡Bomba! Varias fans de Flex están indignadas por la novia venezolana que tiene el artista. Aseguran que es muy parecida a sus ex parejas y que le usa todo: sombreros, suéteres y joyas. ¡Esto hay que averiguarlo!

Esperan que no se quede sin papeles

Elizabeth Grimaldo contó que hace un par de meses se le venció la visa para estar en Estados Unidos y perdió un papel en una novela; ahora logró uno en “Al otro lado del muro”, de Telemundo. ¡Bien!

Se le voltea la tortilla a Romelito

El concursante de Esto Es Guerra fue otro que aprovechó el Día de los Santos Inocentes para hacerle una broma a sus seguidores. Dio a entender que tenía una relación con la presentadora Carolina Brid, aunque al final aclaró que era una inocente mariposa, no se esperaba que varios de sus fanáticos le respondieran que cuando vieron la foto e iniciaron a leer pensaron que se había enamorado solo. ¡Ups!

Khloé Kardashian sigue el ejercicio

Pese a que está embarazada y que podría tener riesgos, la menor de las Kardashian no para de hacer ejercicios, su doctor le dio permiso.

