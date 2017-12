La esquinita de 26 de diciembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 26 Diciembre 2017 Publicado en La esquinita

¿Rompió palitos con el Dueño del Negocio?

A este cuento sí que le vamos a dar seguimiento. Un chismoso panameño nos aseguró que el dúo millonario Predikador y Joey Montana se distanció. ¿Cómo? No tenemos muy claro el por qué los artistas supuestamente decidieron poner fin a una relación laboral que llevó al chiricano a los más altos top-ten musicales, pero estaremos tras la pista de este par a ver qué sucedió.

DiCaprio no sale con una modelo

Varias fuentes aseguran que la relación de Leonardo DiCaprio y la modelo Cami Morrone no existe, que sus familias son muy amigas.

Michael de Kent y su broche racista

La princesa de Kent dijo estar avergonzada de usar un broche en el cual una persona negra figura como empleado, frente a novia de Harry.

¿En teletón se le salió el gallo?

Un rumor que viene de Sudamérica y hasta que traquea como piedra llevada por la corriente es que al panameño Joey Montana no le acompañó el “playback” durante su show en la teletón de Chile y más de uno le escuchó sus “gallos y pollitos”. Es verdad que el artista es éxito y el más pegado de Panamá, pero no es la primera vez que en el extranjero dicen que su voz en vivo no es la misma del CD. También pasó en una premiación en Miami.

“El Tío” tiene celos tardíos por ex

El participante de Calle 7 Jorge López no se decide, por un lado está celoso porque el presentador del programa intenta enamorar a su ex, pero por otro, aseguran que empezó a salir con Stephany Vásquez.

Compra casa para fan embarazada

Taylor Swift acaba de comprar una casa para fanática cuyo novio perdió el trabajo, se quedó en la calle y, encima, está embarazada.

Puso toda la carne en el asador

Matutino o no, con niños en casa o no, en el programa de Navidad de Jelou Natalia González buscó brillo y lo más corto que encontró. Sería bueno preguntar a qué le apuestan en ese espacio. ¡No entendemos!

Pura expectativa y cero diversión

Esto es Guerra se ha vuelto pura expectativa. El programa en el cual la mayoría demuestra limitaciones en conocimiento, dividirá los grupos en bandos de Cobras y Leones. ¡Pura fuerza y poco cerebro!

Llevará la batuta hasta el final

Paulette Thomas no está creyendo en políticos y cada día toma más la palabra en la sociedad. La cantante y actriz está cansada de la indiferencia del panameño y también se ha unido al movimiento que llama a marcha para este 9 de enero, hará frente a la corrupción.

¿Fuego amigo o una piedra bien lanzada?

Jesús Santizo colgó una reflexión sobre el dominio de la fama y aquellos que se la creen. Aunque no dijo si era una piedra, muchos aseguran que era un fuego amigo para otra famosa. La verdad, suena como a peña.

La quemarán en el Año Nuevo

Aunque la mayoría de muñecos de fin de año son de políticos, este año le dedicaron uno a la “Batimovil”, es decir, a Castalia Pascual. Eso sí, el modelo que presentaron era sin rostro. ¿Por qué será?

Culturosos van en contra de Davis

La gente está molesta porque ciertos se han puesto en contra del llamado a marcha que está haciendo Ubaldo Davis, para el 9 de enero, ya que aseguran que esa es una fecha solemne para Panamá y que se debe respetar; aparte que sienten hay un trasfondo con esa actividad.

El cascaroso sigue en su consigna, aparte que otros afirman que estos personajes de la cultura se la pasan defendiendo las letras desde sus trincheras, pero jamás han salido a pedir nada por el arte del país y, algunos trabajan para gobierno.

Amber Heard y Elon Musk volvieron

La polémica ex esposa de Johnny Depp fue vista de vuelta con el multimillonario sudafricano Elon Musk, con quien salió por un año.

