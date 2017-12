La Esquinita de 22 de diciembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 22 Diciembre 2017 Publicado en La esquinita

La que está aprovechando su temporada lejos de Esto es Guerra es Génesis Arjona, al punto que ni tiene tiempo para postear fotos del Pato Parodi, su amigo peruano. La modelo promueve en sus redes sociales el concierto que dará mañana el cantante colombiano Sebastián Yatra, en suelo istmeño.Para hacerlo más sexy, le pidió prestado el vestido a Mama Claus. Allí no se maltrata.La que no aguantó más y enseñó su barriga de embarazada fue la menor de las Kardashian. Ni ella misma lo creía hasta que se creció.El palacio de Kensington publicó las imágenes oficiales del compromiso del Príncipe Harry y Meghan Markle; les llovieron mensajes de cariño.Un chisme que corre por redes sociales y cada día tiene un detalle nuevo es que el cantante Makano contraerá nupcias con su pareja muy pronto. La chica ha mostrado en Instagram una imagen en la que luce un hermoso anillo de compromiso, por lo cual alimenta más la noticia de una nueva boda para el artista.El intérprete está en racha, colaboró para un CD romántico con artistas de la vieja escuela que saldrá en febrero 2018.Aunque Canta Conmigo fue hace muchos años, Josenid Quintero e Ian, (Oriel Ospina) siguen siendo grandes amigos tras bambalinas. Los artistas cuelgan imágenes de la relación que han cultivado tras el programa; gotitas positivas en las redes llenas de gente odiosa.El Consejo Municipal de Las Tablas anunció que el próximo martes 26 definirá el futuro de Carnaval 2019. El alcalde Noé Herrera y el grupo encargado buscan ponerle fin al circo de las tres reinas del pueblo.Como ya lo habíamos dicho antes, una clínica famosa en Colombia subió la imagen de Michael Vega en su quirófano, donde dicen se quitó toda esa piel que le sobraba. El humorista ya regresó y está fit.Selena Gomez y Justin Bieber acudieron a una terapia de pareja, según TMZ, porque ella no supera a la ex del cantante, Hailey Baldwin.Desde que admitió que le quedó mal a una famosa que le pagó una presentación y jamás apareció, Sra Dezdy bloquea a quienes la critican. Al parecer, la experta en todo solo opina, pero odia que hablen de ella.La gente ya no sabe ni qué hacer cada vez que Susan Castillo entra al baño de Medcom para sacarse una foto, en la misma pose y en el mismo lugar. ¿Será que no va a otros sitios tan divertidos? Que busque un setEl periodista Luis Polo perdió la dulzura de su carácter y atacó a las féminas que van a los malls y se demoran en el auto antes de salir del ‘parking’. Muy mal, si la señora aguardó, aguante usted también.Luego de la polémica imagen en el espejo con un “pichi frío”, que según Domil Leira se hizo para mandársela a su hermano, cuento que ninguno se come, el presentador se vuelve a sacar la ropa para posar junto a su novia Joy Fong. Parece que le encanta andar en el traje de Adán y a sus parejas le gusta verle así.Esperemos que ese amor con la guerrera sea tan fuerte como el botoncito que sale en un meme aguantando una camisa, de lo contrario, luego la borrará y dirá era parte de un álbum de modelaje.La ex del cantante boricua dejó todo el resentimiento del divorcio atrás y se animó a grabar una canción junto a Fonsi y a Daniel Sarcos.

Imprimir Correo electrónico