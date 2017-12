La Esquinita de 21 de diciembre de 2017 Escrito por Redacción Web. 21 Diciembre 2017 Publicado en La esquinita

Aquí todo el mundo se burla de la educación e historia. Cómo es posible que un director de escuela no se diera cuenta que los diplomas que recibirían sus alumnos llevaban el himno de Costa Rica en vez del panameño. Para qué tanta modernidad de los maestros en estos tiempos si están peor que nunca. Si seguimos así, pronto dirán que nos descubrieron los persas o los egipcios.El ángel de Victoria Secret revela que modeló embarazada en el pasado desfile celebrado en Shanghái. Swanepoel enseñó su barriguita.La cuenta #padresxlaeducacion de Instagram también critica imagen en la cual Franklyn Robinson sale abrazando a otro hombre y hasta acusan a TVN de promover leyes a favor de comunidad LGTBI.Las chicas del programa Esto Es Guerra demuestran que sus conocimientos del colegio y de cultura general fueron solo para graduarse o los guardaron en una caja con candado y botaron la llave. Esta temporada han traído a mujeres cuya sapiencia es nula.Luego que alguien asegurara que Mónica Lee andaba arrastrando la manta por su ex, al que dicen ella mantenía, ahora la participante de Calle 7 prefiere salir muerta de risa. Más cuando visita a su dentista.Tras 23 años de lanzar el tema "All I Want for Christmas Is You", Mariah Carey logra que este sencillo entre en la prestigiosa revista Billboard.El vocalista de la banda coreana K-Pop dejó una carta en la que aseguró que ya no podía luchar contra la depresión y se suicidaría.La moda es tener hijos y agarrar las redes sociales de foto álbum. Hay una guerra entre las famosas por conseguir la foto más tierna para ganar ‘like’ sin pensar que los depredadores sexuales observan a sus hijos.El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo por 45 millones para el INAC; culturosos aspiran a que se invierta bien.A los televidentes de “Dizque Late Night” todavía le zumban los oídos de los alaridos que pegó Mauricio Herrera mientras “cantaba” “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey. Lo peor, es que la producción pasó todo el video de su presentación como si se tratara de Pavarotti o una voz agradable. Ya no sabemos en qué es bueno.

