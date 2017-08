Mauricio Ochmann: “Somos una sociedad que cría machos” Escrito por Redacción. 26 Agosto 2017 Publicado en Vida y Cultura

EFE| Protagonista y productor de la comedia "Hazlo como hombre", el actor estadounidense de origen mexicano Mauricio Ochmann reflexionó en una entrevista sobre la cultura machista y homófoba que persiste en la sociedad y aseguró que aún se educa a los niños con estos estereotipos. "Así lo mamamos (desde niños). Somos una sociedad en la que los papás, las mamás, los abuelos y las abuelas van criando machos.

Y a la mujer también la vuelven parte (del machismo): 'Tú no, que él haga todo, qué él pague la cuenta, que él te abra la puerta'", explicó Ochmann. "El acierto de esta película es que siento que la comedia es el lubricante perfecto para reírnos de nosotros mismos y para poder burlarnos de esa parte machista, conservadora, homofóbica y retrógrada que existe", añadió.

Ochmann lidera el reparto de "Hazlo como hombre", filme que llega el próximo fin de semana a los cines estadounidenses tras cosechar una excelente recaudación en México y que cuenta con la dirección del chileno Nicolás López ("Santos", 2008) y con un reparto en el que figuran Alfonso Dosal y Aislinn Derbez. Este largometraje se centra en tres amigos inseparables cuya relación cambia por completo cuando Santi (Dosal) desvela que es homosexual.

Ante esta revelación, Raúl (Ochmann), que encarna al "macho alfa" del grupo, desplegará todas sus armas y prejuicios machistas para intentar hacerle ver a Santi que no es gay y que todo es un error. "Para Raúl, ser un hombre es hacer lo que quieras en la casa, mandarle a tu vieja, no se vale llorar, no hay que derramar ni una lágrima y siempre quedar bien con los amigos, que te admiren", describió Ochmann, quien nació en Washington en 1977 pero creció en México.

El artista destacó la labor de Nicolás López para combatir los tópicos machistas a través de la sátira, pero también ensalzó el trabajo del cineasta para darle una vuelta a la representación de los personajes homosexuales en las comedias "Siento que a los gais se les ha caricaturizado y ridiculizado", afirmó Ochmann al asegurar que en 'Hazlo como hombre' los "anormales" son, en realidad, aquellos como Raúl que no admiten a su amigo tal y como es.

Otro personaje que tampoco acoge de buen grado la homosexualidad de Santi y que tratará por todos los medios de boicotearle es su novia Nati, interpretada en la cinta por Aislinn Derbez. "Creo que Nati refleja que el machismo y la homofobia no solo están en los hombres sino también en las mujeres porque ella pues no acepta para nada lo que le está diciendo su novio. Al contrario: se pone en el mismo papel que su hermano Raúl y le dice que está confundido, que le quiere cambiar", argumentó la actriz, que también es productora del largometraje.

"Estos roles están en la cultura para todos: para hombres y para mujeres", agregó Derbez, quien apostó por corregir esa educación para tratar de "evolucionar y cambiar". La actriz, que se casó con Ochmann el año pasado, destacó la disciplina y la entrega profesional de su esposo: "Siempre está preocupado por su trabajo, por dar lo mejor de él, y además el trato que tiene con las personas es increíble".

Ochmann devolvió los elogios a su mujer y ensalzó el nivel creativo que tiene Derbez: "Es muy sensible y la verdad es que lleva la batuta de las cosas (...). Sabe lo que quiere, cómo lo quiere, todo. Tiene mucha claridad". Por último, Ochmann reflexionó sobre el crecimiento del cine latino en el mercado estadounidense pero abogó por la cautela: "Mi postura al respecto es no entrar por entrar en Hollywood. No es que tenga prisa como productor sino que prefiero contar historias y crearlas donde nos dejen y con la gente con la que queremos colaborar".

