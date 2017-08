James Cameron crea polémica al afirmar que “Wonder Woman” es un “paso atrás” Escrito por Redacción. 25 Agosto 2017 Publicado en Vida y Cultura

EFE| El cineasta James Cameron, quien ha dirigido películas como "Titanic" o "Terminator2", cree que "Wonder Woman" es un "paso atrás" para las protagonistas femeninas y que el personaje aparece como un "icono objeto".

"Toda esta auto-felicitación y palmadas en la espalda que Hollywood ha estado haciendo sobre Wonder Woman es equivocada. Ella es un icono objeto, y es el Hollywood masculino haciendo lo mismo de siempre. No estoy diciendo que no me haya gustado la película, pero, para mi, es un paso atrás", dijo Cameron en una entrevista al diario "The Guardian" publicada hoy.

El también director de "Avatar" compara ese personaje femenino de los dibujos animados con Sarah Connor, en su filme "Terminator 2". "Sarah Connor no fue un icono de belleza. Ella era fuerte, estaba preocupada, era una madre terrible y se ganó el respeto de la audiencia por tener agallas. Y para mi, eso es obvio. Lo que quiero decir es que la mitad de la audiencia es femenina", agregó el cineasta sobre la atracción de ese personaje.

En su entrevista, Cameron también destacó el atractivo de las mujeres independientes. "Sentirse atraído por mujeres fuertes e independientes tiene la desventaja de que son mujeres fuertes e independientes, ellas ¡no te necesitan!", dijo el director con una carcajada. "Afortunadamente -añadió- estoy casado ahora con una mujer fuerte e independiente (Suzy Amis) que cree que me necesita".

Estas declaraciones de Cameron causaron polémica en Los Ángeles, donde la directora de "Wonder Woman", Patty Jenkins, dijo en Twitter que no le sorprendió la incapacidad de Cameron por entender su filme y que no cree que las mujeres tengan que ser de una manera determinada para ser heroínas. Jenkins agregó que no cree que haya avances si las mujeres tienen que se siempre "duras" y "fuertes" para demostrar que son fuertes.

Imprimir Correo electrónico