Demi Lovato presentará a finales de septiembre el CD "Tell Me You Love Me" Escrito por Redacción. 25 Agosto 2017 Publicado en Vida y Cultura

EFE | La actriz y cantante estadounidense de origen mexicano editará el 29 de septiembre su nuevo álbum, "Tell Me You Love Me".

Lovato anunció este nuevo disco por medio de un vídeo en su perfil de Instagram, en el que se pudo escuchar un breve fragmento de una canción inédita en la que interpreta un verso con el título del álbum: "Tell Me You Love Me".

Imprimir Correo electrónico