¿Cómo la instalación de software ilegal facilita el cibercrimen? Escrito por Redacción. 24 Agosto 2017 Publicado en Vida y Cultura

Durante los últimos meses, el mundo vivió dos ataques cibernéticos que afectaron a más de 170 países y que registraron millones de dólares en pérdidas monetarias.

Wannacry y Petya utilizaron un ransomware (programa de secuestro de información) muy similar para afectar a miles de ordenadores en el globo y pedirles una recompensa a cambio de su información. Entre las víctimas más recientes se encuentra una compañía surcoreana que canceló US$ 1 millón para recuperar sus archivos.



Los piratas informáticos suelen utilizar un tipo de programa malicioso para dañar un sistema operativo denominado Malware, con el que acceden a los ordenadores para sustraer información personal, apropiarse del dinero o la propiedad intelectual de los usuarios. Una vez infestado con este software, el sistema es más vulnerable ante un ciberataque.



En este escenario, un estudio encargado por BSA | The Software Alliance a la empresa IDC, encontró que existe una correlación muy alta entre las tasas de uso de software sin licencia y los encuentros de malware (0,79 de correlación).



Al utilizarse software sin licencia, las probabilidades de que el equipo se debilite y esté desprotegido ante ataques digitales aumenta. Es decir, la instalación de programas ilegales es lo que ha facilitado la propagación del cibercrimen.



Rodger Correa, director de Marketing para Latinoamérica de la BSA | The Software Alliance, aseguró que “está detectado que el uso de software no licenciado o software ‘pirata’ es una de las principales causas de la activación del software malicioso en los dispositivos que, a su vez, abre la puerta al cibercrimen. Actualmente, el 71% de las empresas admiten haber sido víctimas de un ciberataque, con pérdidas de hasta 400 millones de dólares al año.” enfatizó.



Cabe recordar que, en Panamá, BSA descubrió que el porcentaje de software sin licencia instalado en las computadoras asciende a 72%, una cifra alarmante, frente a los peligros de ciberseguridad que esto representa.

