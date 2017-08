Científico panameño, entre mejores de Centroamérica Escrito por Karoline Santana. 24 Agosto 2017 Publicado en Vida y Cultura

El científico Rolando Gittens, reconocido por su trabajo y quien fue nombrado como miembro asociado de La Academia Mundial de las Ciencias para la región de Latinoamérica y el Caribe en el 2015, nos habla de sus logros y avances en la ciencia.

¿Qué representa la ciencia para usted?

Pasión y la posibilidad de atender un interés de una curiosidad que tengo de contestar preguntas y resolver problemas que veo en la sociedad panameña.

¿Pensó en estudiar otra especialidad?

Quise estudiar medicina, pero no confió en mi memoria y no quería matar a nadie porque se me olvidara cuál medicamento darle. Luego, en mis estudios encontré que había programas interdisciplinarios como Ingeniería Biomédica o Bioingeniería, que permiten aplicar los principios en el campo de la biología y la medicina.Con la beca de Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología estudié un doctorado en Bioingeniería y obtuve una maestría en Ingeniería y Ciencia de los Materiales.

¿Qué investigaciones desarrolla?

Mi especialidad está en la ingeniería de tejidos y la regeneración de tejidos utilizando biomateriales y células madres. Lo más bonito de la ciencia es la colaboración, por eso ayudo a la doctora Carmenza Spadafora en su proyecto sobre la “Malaria”, porque tengo una experticia en desarrollo de dispositivos para estimulación eléctrica. En conjunto hicimos un nuevo dispositivo que expone los parásitos de la enfermedad a campos eléctricos y demostramos que efectivamente, estos cuerpos responden a altas señales eléctricas sin tener que agregarles medicamentos y sin tener que atacarlos físicamente; a través de campos eléctricos podemos cambiar sus comportamientos.

¿En qué otra especialidad se concentra?

Estoy en un proyecto financiado por los institutos nacionales de salud de Estados Unidos; es una colaboración con el doctor panameño Miguel Pérez Pinzón, quien se enfoca en estudios de las enfermedades cerebro vasculares y con el conocimiento que él tiene en esa enfermedad y las herramientas que nosotros hacemos en Panamá de biomateriales y células madres, tratamos de desarrollar una terapia que ayude a regenerar el cerebro después de sufrir un derrame.

¿Cree que a Panamá le falta más en ciencia?

El doctor Jorge Mota propuso que llegáramos al nivel promedio de la región, que es 0.6% del producto interno bruto, actualmente Panamá invierte menos de 0.1%.

¿Faltan más investigadores en nuestro país?

Tienen que aumentar la inversión en ciencia y tecnología para que podamos motivar a las nuevas generaciones a que la estudien.

