Jesse y Joy promueven melodía y confiesan que son fans de Blades

Z.Emanuel | El dúo mexicano dejó a un lado las canciones “corta venas” para entrar en la onda tropical con “3 A.M.”, sencillo que grabaron junto a los cubanos Gente de Zona. Jesse, quien nos habló desde México, contó que a los salseros les gustaba el tema y estuvieron encantados de hacer esta fusión.

En medio de la gira “Un besito más” se fue con Joy y su equipo a La Habana para filmar el video, el cual está disponible en todas las plataformas. “Estamos felices con la reacción de la gente, terminó muy rica la fusión, sigue sonando a Jesse y Joy, con otro sabor.

Tiene son cubano y tequila mexicano”. Cuenta que en una ocasión, en un programa de TV, compartieron con Rabanes. Los panameños cantaron “Espacio sideral” y él, junto a su hermana, “Señorita a mí me gusta su style”; por eso no descartan hacer algo con los de Chitré en un futuro no lejano.

Los firmados por Warner Music se declaran fan de Rubén Blades y no se pierden la serie Fear The Walking Dead, en la que Blades participa.

