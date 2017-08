Una científica tenaz que busca la cura de la malaria Escrito por Karoline Santana. 21 Agosto 2017 Publicado en Vida y Cultura

La científica Carmenza Spadafora se caracteriza por ser una mujer luchadora, apasionada de las investigaciones y amable. Esta chitreana ha dejado a Panamá en alto con su trabajo.

¿Quién es Carmenza Spadafora?

Desde que tenía ocho años quería ser científica y me llamaban la atención los colores de las piedras, lo que se veía detrás del microscopio y saber cómo el cuerpo humano funcionaba. Cuando llegué a la secundaria fui comprobando más que quería ser Bioquímica, pero no había esa carrera en Panamá. Como me gradué con buenas calificaciones conseguí una beca en el IFARHU para estudiar en EE.UU.



¿Cómo fue ese cambio a otro país?

Para mí todo fue una aventura. Mi madre me decía que abriéramos las alas y voláramos.¿Cómo fue ese cambio a otro país?Para mí todo fue una aventura. Mi madre me decía que abriéramos las alas y voláramos.Tenía dos personas que me ayudaron en los procesos de la Universidad. Salí con tan buena preparación en matemáticas y cálculo que ellos querían meterme en esa carrera, pero yo les decía que todo eso lo sabía porque lo había estudiado en el colegio.

¿Quién la inspiró para ser científica?

Marie Curie, ahora he leído más de ella. Los que nos metemos en las ciencias o la amamos y te vuelves loco apasionado o no te metas porque hay que dar la vida y pasar muchas horas en el laboratorio.¿Valoran las ciencias en Panamá?Creo que cada vez se aprecia más. Nuestros jóvenes se están dando cuenta que se puede ser científico en Panamá. A nivel de gobiernos no entienden su importancia y no se les da a las organizaciones encargadas de financiar esta disciplina, el presupuesto necesario por eso estamos aquí pasamos trabajo y debemos mirar afuera a conseguir subsidios de organizaciones extranjeras, porque aquí no recibimos el apoyo, porque la misma SENACYT esta hasta el cuello tratando de hacer milagros con el paupérrimo dinero que le dan.

¿Usted está casada?

Estoy casada con las ciencias y he tenido varios hijos en forma de perros que me han acompañado a través de mis estudios, han sido mi apoyo llevándolos a mi laboratorio durante las noches de ensayo.

¿Qué trabajos está desarrollando?

Tengo mi proyecto de microondas contra la malaria y además formo parte de un consorcio formado que hace descubrimientos de drogas anticancerígenas de productos naturales del país. Es un reto encontrar la cura para la malaria y lo veo posible dentro de dos años.¿Próximos retos?Trabajo para que se haga un parque de innovación y tecnología en el interior del país y crear el aplicador para la malaria.

Karoline Santana

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twittger: @karolineliz

Instagram: @karo1722

Imprimir Correo electrónico