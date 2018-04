El Tribunal de Venezuela en Panamá no tiene valor jurídico, dicen abogados Escrito por Ciara Morris. Publicado en Panamá-Venezuela

Con la apertura de una sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio o "Tribunal Legítimo" en la ciudad de Panamá se han registrado muchas críticas de personas que alegan que este tribunal es “ilegal, inconstitucional y que atenta contra el derecho internacional, ya que si el gobierno de Panamá reconoce el venezolano, no debería permitir esta sede”.

Sin embargo, expertos panameños en derecho señalan que esto, más que ser un tema legal, es uno político con el que quieren enviar un mensaje a las autoridades en Venezuela.



El abogado especialista en derecho internacional, Francisco Carreira señaló que “esto no es realmente nada jurídico. Ese tribunal no tiene jurisdicción ni competencia que son términos legales para decir que un tribunal es operativo, decide y puede ejecutar sus decisiones. Esto no es un tribunal es simplemente un símbolo. Es el establecimiento de un ente que emite un mensaje político, no legal, como abogado yo no le veo ningún valor. No tiene ningún sentido tener un tribunal extranjero en Panamá”.



El ex vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, indicó que este establecimiento “no tiene trascendencia porque son figuras que no encuentran un sustento en el derecho panameño y entonces al no tenerlo esto tiene una importancia muy puntual y es que se tiene que orientar a la población y a todos los sectores de que esto no puede llamar a la confusión en el sentido de que esta no es una institución y como tal ni de del derecho internacional, ni del derecho venezolano, ni del derecho panameño. Esto solo encuentra explicación a la luz de un movimiento político”.



Para el abogado Roberto Troncoso, presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (COSIP), “hay una contradicción porque no hay razón para que haya una jurisdicción dentro de otra. Me parece que este es un espacio donde le están permitiendo a sus conciudadanos que pueden presentar sus denuncias para luego ellos llevarlas a la Corte Interamericana y posteriormente a la oficina oficial en Washington”.



Por su parte, el abogado y político, Guillermo ‘Willy’ Cochez, explicó que ese tribunal fue nombrado legalmente por la Asamblea Nacional de Venezuela. “Este Tribunal en Panamá, aunque es simbólico, ha sido nombrado legalmente por los que hoy son diputados y que tienen mayoría en la Asamblea”, aseguró Cochez.

Añadió que una vez se restablezca la democracia en el país suramericano, el tribunal con sede en Panamá, podrá mudarse y establecerse en Venezuela y aplicar las sentencias.

La Cancillería de Panamá informó que ese tribunal “no constituye una sede oficial en Panamá. La unica oficina desde donde pueden sesionar es en Washington, DC, concedida en el marco de la Organización de los Estados Americanos”.



Agregaron que “Panamá ha cedido este espacio para que los Magistrados venezolanos que cuentan con asilo político en Panamá, puedan coordinar con dicha operación establecida en Washington”.

¿Qué es y cómo funciona el TSJ en el exilio?

ML | El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior, es el tribunal conformado por 33 magistrados juramentados el 21 de julio de 2017 por la Asamblea Nacional. Los magistrados se encuentran exiliados en cuatro países: Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos, y se reúnen cada semana a través de Internet. Las diferentes Salas trabajan a diario en solicitudes que reciben a través de correo electrónico.



C.Morris | Y.Calles

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @Metrolibrepty

Instagram: Metrolibrepty

Imprimir Correo electrónico