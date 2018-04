Panamá reitera interés en reactivar conexión aérea con Venezuela Escrito por Redacción Web. Publicado en Panamá-Venezuela

El Gobierno panameño reiteró este jueves su preocupación por las afectaciones a ciudadanos de la región, tras las medidas adoptadas por el Gobierno venezolano y confirma su interés por que se den los pasos para solucionar el impase.En días pasados, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro solicitó al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, establecer un puente de diálogo entre Panamá y Venezuela para encontrar una salida a estas diferencias.En este sentido, en el marco de una visita programada de la Vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado a República Dominicana enmarcado en la Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e Inclusiva 2030, el Presidente Juan Carlos Varela solicitó a la Canciller panameña atender la invitación del Presidente Medina, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.Moderado por el canciller dominicano, Manuel Vargas, de Saint Malo de Alvarado y el vicepresidente de Venezuela, Wilmor Castro Soltendo, abordaron de la manera más amplia y constructiva la reciente situación surgida entre ambos países, "en un ambiente de respeto. Sin embargo, no se alcanzaron los resultados esperados", resaltó el gobierno de Panamá.La Canciller indicó interés de Panamá por que se den los pasos para no afectar las relaciones comerciales y evitar perjudicar a los ciudadanos de ambos países con las medidas adoptadas. Asimismo, aclaró que la lista publicada por la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República de Panamá, solo formaliza listas emitidas por la comunidad internacional, sin aplicar ningún tipo de sanciones; sin embargo, la Gaceta Oficial No. 6.369 Extraordinario publicada por Venezuela afecta directamente el comercio entre ambos países y, sobre todo, el tránsito ciudadanos de Venezuela, Panamá y la región.Panamá reiteró el interés que se den las condiciones para reactivar las relaciones comerciales y reforzar los lazos diplomáticos con Venezuela, y contribuir así con la paz social de la región.Participaron además del encuentro la Viceministra de Finanzas de Panamá, Eyda Varela de Chinchilla, y el Ministro venezolano Simón Zerpa Delgado.

