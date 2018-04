Mayani aboga por medidas de retorsión para cobrar deuda de Venezuela Escrito por Redacción Web. Publicado en Panamá-Venezuela

La presidente la Asociación de Usuarios de Zona Libre Usha Mayani reafirmó el apoyo del gremio a la decisión que tomó el gobierno nacional contra las autoridades venezolanas en protección al sistema financiero y pidió que se evalué implementar estas medidas para lograr el pago de la deuda millonaria que tiene ese país con la Zona Libre.

“Es una problema político, entendemos, el Venezuela pero definitivamente que nuestra aposición es que si vamos a usar medidas de retorsión por razones de lavado de dinero, que nos olvidemos de la parte comercial y el beneficio le toca al país. En esa retorsión está la posibilidad que se cobre ese dinero por el bien del país y los ciudadanos”, explicó la empresaria a RPC Radio.

Aclaró que la Zona Libre de Colón le pertenece a la República de Panamá, y como empresarios entregaron mercancía en buena fe convirtiéndose en una deuda real independientemente de la cantidad que sea, porque ese dinero tiene que retornar.

“Las medidas de retorsión han sido interesantes porque reacción por Venezuela ha sido rápida y molestosa, eso significa que esta medida puede funcionar, tanto para evitar el lavado de dinero como para la deuda. Va tocar el gobierno tomar la decisión.

Como uno de los ejes comerciales más importantes del país, manifestó que los dineros que entran a la Zona franca son reinvertidos en el país a través de bancos, negocios y almacenes, además de generar empleomanía y contribuciones a la Caja de Seguro Social lo que hace circular el efectivo en una economía “trancada, frenada y estancada”.

Con relación a la economía afirmó que es cierto que el país cuenta con uno de los mejores Producto Interno Bruto y somos beneficiados con una buena posición geográfica pero no es suficiente.

“Si le preguntamos a un venezolano de los años 70 si en el 2018 Venezuela iba a estar en franco colapso, con la economía en el piso y los venezolanos huyendo no hubieran creído. Tenían el producto interno bruto alto y algo más importante que una posición geográfica, petróleo, y si eso pasó allá bien puede pasar acá”, afirmó

Como grupo económico aplauden el crecimiento pero advierten que no se puede descansar es eso y darle la relevancia que merece el comercio que beneficia al “panameño de a pie”.

“El repunte es Zona Libre es importante porque vende al exterior y su logística se maneja afuera pero las ganancias se reinvierte en Panamá. Hemos tenido enfoque a la inversión extranjera (puertos y mineras) que invierte en su necesidad y las ganancias se las llevan, nosotros vivimos aquí e invertimos aquí. El Producto Interno Bruto no es lo más importante y si nos vamos por esa vía vamos por mal camino”, explicó.

ZLC y sus pares Venezolanos acordaron depurar una cuenta por pagar de 530 millones que actualmente ronda los 41 millones.

