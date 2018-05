Desvío de MiBus por desfile de Reinas este domingo 13 Escrito por Redacción. Publicado en Último Minuto

MiBus, informó sobre los los desvíos que tendrán las rutas de Corredor Sur, El Chorrillo y Panamá Viejo el domingo, 13 de may, por motivo del Desfile de Reinas, organizado por la Autoridad de Turismo de Panamá.

Los desvíos en sentido hacia el Este, se realizarán desde las 5:00 a.m. del domingo, 13 de mayo hasta las 4:00 a.m. del lunes, 14 de mayo; y los desvíos en sentido hacia el Centro de la Ciudad, se realizarán desde las 12:00 m.d. del domingo, 13 de mayo hasta las 4:00 a.m. del lunes, 14 de mayo.

Desvíos de la ruta Panamá Viejo y Corredor Sur

En sentido Este – Centro, harán su tránsito habitual hasta la parada de Paitilla (Multicentro) luego realizarán el retorno de Paitilla para quedar nuevamente en dirección hacia la Vía Israel y en la rotonda de Multiplaza girarán a mano derecha pasando por Punta Pacífica hasta quedar en dirección a Vía Brasil y transitar esa vía hasta llegar al cruce de Vista Hermosa, en donde girarán a la izquierda para quedar en dirección al Centro y continuar su recorrido similar al de las rutas de Vía España hasta la Zona Paga El Marañón o Albrook.

