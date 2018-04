Ministro de Trabajo espera se llegue a un acuerdo y retira que un paro es perjudicial Escrito por Redacción. Publicado en Último Minuto

A pocas horas de iniciar la amenaza de huelga del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), de no lograr un acuerdo por aumento salarial con la cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), las Autoridades se pronuncian.

Pasada las 6:00 de la tarde en la mesa de diálogo se mantencían SUNTRACS.-CAPAC, avanzando 145 cláusulas de las 155, quedando pendientes las económicas, detalló el Ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, mediador del diálogo.

Carles hizo un llamado a llegar a un acuerdo y enfatizó el llamado al Secretario del Suntracs, Sául Méndez, que las huelgas no benefician a nadie. El ministro de la cartera de trabajodetaló que de no llegar a acuerdo a las 6:00 am del 18 de abril.

Mientras que los trabajadores solicitan un 60% de aumento, CAPAC establece 0.02 centésimos y se habla de un 15% como media.

"Los trabajadores tienen derecho a exigir; pero a la vez también deben entender como es el movimiento económico lógico actual", dijo Carles.

En la última convención hace 4 años, lograron el aumento del 36%, indicó Genaro López.

Carles resaltó las afectaciones de una huelga en tema económico y competitivo.

CLASES

El viceministro de educación, Carlos Staff reiteró que el calendario de clases se mantiene y habrá clases pese al llamado a huelga de los trabajadores, cuyas mo vilizaciones y cierres impiden el libre tránsito.

Staff señaló en TVN que no se debe impedir a los menores su derecho al estudio.

