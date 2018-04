Moradores de Kuna Nega cierran la autopista Panamá-Colón Escrito por Redacción Web. Publicado en Último Minuto

Un grupo de moradores de la comunidad de Kuna Nega cerraron la mañana de este martes, ambos sentidos de la autopista Panamá-Colón, en señal de protesta por falta de agua potable.

Briseida Bonilla, moradora del lugar, aseguró que necesitan una solución lo más pronto posible porque van para dos años reclamando mejores condiciones de vida.



“Tenemos derecho a todo porque somos damnificados. Si nos metieron aquí, es para darnos solución no para tirarnos como una gallina que se tira en el chiquero”, agregó

.

Los manifestantes exigen la presencia de las autoridades para levantar la protesta y que le den solución “lo más pronto posible”, porque “no tenemos agua, no tenemos transporte, las calles están destartaladas, los carros no quieren entrar; no tenemos seguridad, no hay teléfono público”, dijo Bonilla.



En el lugar se encuentran unidades de la Policía Nacional para despejar la vía.

*Con información de Eliezer Oses.

