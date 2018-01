Tribunal no concede amparo de garantías a favor de Mayte Pellegrini Escrito por Redacción Web. 11 Enero 2018 Publicado en Último Minuto

El Primer Tribunal Superior de Justicia de Panamá, bajo la ponencia del magistrado Carlos Trujillo, no concede la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por Kevin Moncada Luna, defensa de Mayte Pellegrini Puerta, contra la juez segunda de Circuito Penal de Panamá encargada, Esther María Bósquez Núñez, por haber dictado la orden de hacer contenida en la resolución del 2 de octubre de 2017, que fijaba la fecha de audiencia preliminar para los días 18, 19, 20 y 21 de diciembre de 2017, dentro del proceso seguido a su representada y otros, por la supuesta comisión del delito contra el orden económico en perjuicio de Financial Pacific.El Órgano Judicial explicó que esta decisión se fundamentó en el informe emitido por el juez titular del Juzgado Segundo de Circuito Penal de Panamá, Johan Barrios, quien manifestó que la licenciada Bósquez Núñez fue designada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá, para ocupar el cargo de juez mientras él estaba de vacaciones, “lo cual desvirtúa los cargos alegados por el activador constitucional, debido a que conforme al artículo 41 del Código Judicial, se entiende, que la funcionaria demandada ha ejercido sus funciones como juez encargada al llenar los requisitos para desempeñar dicho cargo”, aclaró el Tribunal.En cuanto a la vulneración del debido proceso, que señaló el amparista por intentar celebrar una audiencia sin la conclusión del sumario, por no haber evacuado la prueba de careo entre West Valdés, Iván Clare y Oscar Rodríguez, el Tribunal argumentó que “se ha podido verificar que el Juzgado Segundo de Circuito Penal de Panamá atendió las solicitudes presentadas por el apoderado judicial de Mayte Pellegrini Puerta, relativas a la evacuación de la prueba de careo ordenada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia”.Añadió el Tribunal que pese a las resoluciones emitidas contra la realización del careo, no se presentó remedio procesal alguno contra ellas para impugnarlas.

Imprimir Correo electrónico