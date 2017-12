Panamá reitera que mantendrá embajada en Tel Aviv, Israel Escrito por Redacción Web. 29 Diciembre 2017 Publicado en Último Minuto

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá reiteró este viernes que el país centroamericano mantendrá su embajada ante el Estado de Israel en la ciudad de Tel Aviv.Además, hizo un llamado a descartar noticias falsas, que no estén sustentadas con informaciones provenientes de una fuente oficial.La aclaración se Panamá se da luego que Estados Unidos reconociera a Jerusalén como capital de Israel.Esta declaración ocasionó la reacción de la ONU y una clara mayoría de países del mundo, que condenan la decisión de Estados Unidos, desoyendo las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.Con 128 votos a favor, 9 en contra y 35 abstenciones, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución no vinculante que demanda a Washington dar marcha atrás y que se abstenga de trasladar su embajada a Jerusalén.Guatemala, Honduras, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau y Togo votaron en contra del texto, alineándose con Estados Unidos e Israel.Países como Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Hungría, México, Panamá, Paraguay o Polonia optaron por abstenerse, mientras que una veintena de Estados miembros no acudieron a la sesión o prefirieron no votar.

