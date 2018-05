Tejemeneje de 23 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

El ministro de la presidencia Álvaro Alemán continúa las consultas y conversaciones para presentar el plan del gobierno sobre una Constituyente. Hasta ahora, no ha tenido buena acogida la propuesta. Aunque la consulta no se traduce en consenso, ¿se atreverán a presentar el plan a la Asamblea sin tener un amplio respaldo?Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli, convocó a una protesta para hoy, ante las fiscalías en el edificio AVESA. Será desde las 4:30 PM, por lo que Camacho calificó como “el uso del Ministerio Público para controlar los procesos electorales”.El análisis del alcalde José Isabel Blandón de un candidato del gobierno fuerte y una oposición dividida, con más de seis o siete candidatos, le da muchas posibilidades matemáticas al oficialismo en las elecciones de 2019. Reflexionando no es nada descabellado, ese cálculo.Entre los panameñistas dicen que los embates de Raisa, la vicealcaldesa contra el Secretario de Metas, Jorge González es porque ella respalda a su principal en la primaria presidencial del panameñismo y el segundo al ministro de la Vivienda. Las facciones en el panameñismo se van alineando y sacando sus artillerías políticas.Hay versiones que indican que el Concurso Nacional de Oratoria estará abierto a estudiantes extranjeros matriculados en Panamá. ¿Cuándo cambiaron la reglas, por qué las cambiaron y cuál es el motivo? Ya se están produciendo reacciones, por la falta de comunicación a tiempo.Los CDs están en la puja y repuja por la nominación para alcalde en San Miguelito. Yoira Machado y Héctor Carrasquilla parece que competirán contra el actual burgomaestre, el pastor Gerald Cumberbatch, que aseguran ya firmó una alianza política y electoral con Erick Portocarrero.Martín Alvarado (Paparazi) ha sido visto en giras, encuentros políticos y concentraciones en el distrito de Arraiján. Ahora que es miembro de CD, ¿tendrá el gusanillo de una candidatura a diputado en el año 2019?La junta directiva de la Caja del Seguro Social ha sido, por décadas, un cero a la izquierda. Ahora que el árbol fue sacudido se declaran ofendidos y dan más declaraciones que un candidato en campaña electoral. Adoptar decisiones para terminar con la trampa y para poner orden es lo que tienen que hacer. Las explicaciones están sobrando.Yanibel Ábrego se prepara para la reelección del cargo como presidenta de la Asamblea Nacional, en una alianza con el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Ábrego llegó a la presidencia por un acuerdo con el partido Panameñista el cual hizo aguas cinco meses después de ser pactado.

