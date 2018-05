Tejemeneje de 21 de mayo de 2018 Escrito por Redacción. Publicado en Tejemeneje

Ni se da por enteradoOtra forma de corrupción tolerada y pareciera que aprobada, es que la Lotería Nacional permita y mire para otro lado con la venta de one two, chances casados, amarrados y con precios por encima del precio real. La única manera de terminar con el abuso denunciado por los consumidores es sancionando.Ascenso meteóricoLa periodista Judy Meana abandonó las filas de los independientes y se inscribió en el partido Molirena y va ganando espacios en el partido de los gallos colorados. Se le vio en la reuniones por la Constituyente, da charlas y será candidata a diputada por el circuito 8-8.No harán primaria presidencialTodo apunta a que los verdes del partido Popular (antes Democracia Cristiana) no harán primaria presidencial y seguirán jugando a ser un partido bisagra. Desde 1999 se van con el partido político o el candidato que represente las mayores posibilidades para sobrevivir.Qué clase de formularioEl formulario que el MEF pide que llenen los no jubilados que tienen derecho al CEPADEM pide tanta información que parece más el intento de hacer una base de datos para otra cosa. Al final le exigen al solicitante que adjunte en PDF, JPG o PNG, copia de la cédula, una certificación laboral y copia del carnet del Seguro. ¿Será Gadejo?La odisea de una luchadoraIleana Golcher es formadora de cientos de periodistas, publicistas y relacionistas. Escritora, sobreviviente de cáncer y desde hace dos meses en la CSS, espera que le corrijan una cirugía por el desprendimiento de prótesis. El propio Alfredo Martiz intervino en este caso para operarla.Se queja de los mensajesLa periodista Mary Triny Zea dijo en Twitter que está cansada del “bombardeo publicitario” de Digicel. De Digicel Live le enviaron la pregunta: ¿Quién es la mujer más sexy del fútbol? Acepta y conócela. Por ahí mismo le mandó su halón de oreja a la Asep y al mensaje sexista.El gran ganador de la huelgaEl Secretario General del Sindicato de la Construcción (Suntracs), Saúl Méndez, fue el gran ganador de la confrontación por salarios con la Capac. Logró, con su directiva, un aumento y la huelga fue un éxito.Ovidio va por la revanchaCircula un video donde el excandidato a diputado del PRD, Ovidio Díaz, deja abierta la posibilidad de buscar la candidatura a diputado para dispularle, por segunda vez, la curul a Carlos “Tito” Afú de Cambio Democrático (CD). Sin mencionar a Tito Afú, el mensaje al electorado es abiertamente duro contra el actual diputado santeño.No irá a las primarias del PRDEl alcalde de Las Tablas, Noé Herrera, parece que no irá a las elecciones primarias del PRD. Sin embargo, evalúa todavía si busca una diputación o la alcaldía, por segunda vez. Lo que no se sabe es si lo hará por la vía independiente o tendrá el respaldo de otro partido político. Algo está pasando.

