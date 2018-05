Tejemeneje de 14 de mayo de 2018 Escrito por Redacción. Publicado en Tejemeneje

¿Se acabará la huelga mañana?El sindicato de la Construcción (SUNTRACS) tendrá mañana una Asamblea General, con todos los líderes nacionales de la organización, en la Plaza Porras. Los dirigidos por Saúl Méndez deberán decidir si continúan la huelga o aceptan el salvavidas que les tiró el gobierno, de un arbitraje. Con eso terminaría la huelga y seguirían negociando.Están escondidos desde el día uno¿Se han dado cuenta? Desde el día uno, el 90% de los jefes de prensa del gobierno (léase relacionistas públicos) están escondidos, no tienen contactos regulares con los gestores de medios y de prensa, o son poco comunicativos. ¿No saben lo que se debe hacer?Trágame tierra, pero trágameLa diputada por Arraiján, Rosa Canto, dio unas declaraciones al diario La Prensa, que superan la confesión de Panky Soto sobre haber mentido al electorado.Si la terminan de leer completa, la primera sensación que se tiene es de vergüenza y la segunda es esconderse. Fue muy terrible.Un chisme de medicamentosDesde la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud dicen que una empresa que no pudo ganarse una licitación para vender Olanzipina, pretende lograrlo, pero vía Salud donde también habrá otro concurso. Hace rato que varios sectores han pedido un sistema de compras únicas para reducir precios y lograr que las empresas no fallen.Se recupera de una círugía cachimonaEl Director General de SERTV, el periodista Leonardo Pacífico Alvarado (Leo) se recupera de una reciente cirugía.El fin de semana sintió fuertes dolores (y no era un parto) y terminó en la sala de operaciones por dos hernias inginales. Rafael Montes G. queda como encargado.Anuncia que lo demandaráCatalino Rosas dijo en las redes sociales que el Yate donde aparece la diputada panameñista Katleen Levy, supuestamente fue comprado irregularmente. No menciona nombres, pero da sus pistas. Levy le respondió, por la misma vía y le anunció que lo demandará por calumnia.¿Le ofrecen que mude al PRD?El periodista Eduardo Díaz Barrios dijo en Facebook que tenía información sobre un reciente ofrecimiento al alcalde Gerald Cumberbatch, por intermedio del diputado Raúl Pineda. El cambio al PRD se murió hace poco.Deben publicar los nombresLa Caja del Seguro Social debe informar cuáles son las empresas que no estan cumpliendo con el abastecimiento de los medicamentos para los pacientes con enfermedades de salud mental. Si no pueden cumplir con los tiempos o quieren venderle al Estado, con un precio por encima del mercado, hay que ser enérgicos y firmes.El hachazo de DaniloDanilo Castillo es un funcionario de alto rango, que usa el Twitter para descalificar a los adversarios políticos, muchas veces en horas de trabajo. En el pasado se ha metido en varios “rollos”. Ahora cuestiona que la expresidenta Mireya Moscoso se haya tomado una fotografía con la diputada Zulay Rodríguez.

