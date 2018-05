Tejemeneje de 11 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

El diputado y vicepresidente del partido Molirena, el exgobernador de Chiriquí, Miguel Fanovich, reveló que la mayoría de los molirenas no respaldan el plan para una Constituyente, del presidente Juan Carlos Varela. Dijo que él, aunque su partido no se ha pronunciado oficialmente, se opone a la Constituyente porque es “extemporánea”.Se ha convertido en una mala costumbre que los conductores particulares y de taxis, se paren en cualquier vía para orinar, sin importarle si hay personas alrededor, damas o menores de edad. En otros países se castiga con prisión por pornografía pública.Chito Montenegro reapareció con una declaración llena de dinamita. El líder y vocero del desaparecido y poderoso Frente Anticorrupción dijo que no es necesario una Constituyente ni una nueva elección. Se pronunció a favor de una “revolución social” y le dio plomo cerrado a todos.Para los que están contando los días de huelga en la construcción, tienen que restarle el 1 de mayo y los domingos, cuando los obreros no trabajan y las obras son paralizadas. Todo indica que el conflicto se extenderá en el tiempo porque no hay, en la mesa de negociación. posiciones flexibles por parte de la CAPAC y del SUNTRACS.Un grupo de periodistas de Bocas del Toro denunció ayer que les impidieron la cobertura de una reunión entre dirigentes sociales y el ministro de trababo, Luis Ernesto Carles, en Finca 11. En una filmación se ve cuando a los comunicadores se les pide que salgan del recinto sindical.El secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, denunció que “elementos del mal vivir” se han infiltrado en los proyectos de construcción donde hay huelga. Pidió que sean sacados de los centros de trabajos porque “quieren entrar para hacer daño” al movimiento huelguista.El oficialista y gobernante partido Panameñista designó su Comité Nacional de Elecciones a sangre nueva. Erasmo Muñoz, David Montenegro, Jindriska Bakarat, Fernando Alfaro, Raúl Ávila, Maryury Pimentel y Lohanys Pimentel están en ese grupo.La Cámara Marítima de Panamá se prepara para renovar su junta directiva. Patricia Velásquez es una de las candidatas más fuertes de la contienda donde también anunció que se postulará Flor Torrijos. Los miembros de la Cámara Marítima están atentos a las propuestas para aumentar la presencia e influencia profesional de este gremio.Gerardo Barroso quiere ser candidato presidencial independiente, por segunda vez. El chiricano que saltó a la palestra política hace cinco años, enfrentaría una denuncia por supuestamente haber contrado a menores de edad para buscar firmas para su postulación por la libre, principalmente entre indígenas Ngäbe Buglé.

