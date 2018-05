Tejemeneje de 10 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

La Fundación Museo Arias Madrid y su presidenta, la expresidenta de la república, Mireya Moscoso, presentarán hoy en el hotel Sheraton, el libro Arnulfo Arias Madrid, el hombre. La obra fue escrita por el Dr. Manuel Cambra y se basa en los diarios personales del cuatro veces presidente de Panamá. El acto iniciará a las 7:00 PM.La Dirección General del Contrataciones Públicas aceptó un reclamo que se hizo contra la adjudicación del diseño y construcción del Corredor de Playas Dos. Desde el año pasado se aseguró que hubo un supuesto favoritismo y una diferencia de casi $30 millones, entre las empresas.Castalia Pascual dijo en Twitter que Alfredo Martiz mató al tigre y ahora le tiene miedo al cuero. Sin embargo, Alfredo Martiz le dijo a Siria Miranda en una declaración dada ayer en TVN-2 que son falsos rumores que se divulgan sobre su renuncia como Director General de la CSS.Con varios fallos judiciales a su favor, la periodista y exministra de Educación Lucy Molinar reveló ayer en Telemetro, que no se callará más. Acaba de escribir y editar un libro donde menciona nombres, señala a presuntos culpables de sus problemas con las fiscalías y trata, desde su visión, de desnudar a la dirigencia del magisterio nacional.El exsecretario general de la juventud del PRD, Félix Moulanier, apelará la condena a 18 meses de carcel en su contra. Fue condenado por mostrar un chat donde le ofrecían unos 50,000 dólares y cinco nombramientos para cambiarse al Molirena durante el pasado gobierno del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.Cuando más debería estar visible, atendiendo a todos los padres inconformes, a los educadores beligerantes y responder a los cuestionamientos de la prensa, la ministra de educación, Marcela Paredes está en modo fantasma. Todavía el vice es el que hace de vocero ante los problemas.El actual alcalde, el pastor Gerald Cumberbatch, el exalcalde Héctor Carrasquilla, el exdirigente de las víctimas del transporte David Ramírez, moviéndose por la alcaldía de San Miguelito. El PRD y los panameñistas no deciden.Hay dos altos funcionarios del sector eléctrico que le están buscando la quinta pata al gato y usando toda clase de artimañas y triquiñuelas para no cumplir con fallos de la Corte Suprema. Parece que no les interesa con el país y no tienen visión de futuro.A la Asamblea Nacional la han demonizado y le pegan desde varios frentes mediáticos. A la guerra se sumaron los principales diputados del panameñismo, la directora de la ANTAI y hasta el Contralor General. Yanibel Ábrego, quien camina hacia la reelección en el cargo y ahora distante del oficialismo, les responde con respeto.

Imprimir Correo electrónico