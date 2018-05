Tejemeneje de 8 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

Panky Soto, el del meneo y remeneo, que dijo le había pegado mentira a sus electores, aclaró que su Twitter del fin de semana no era contra los medios, sino por el baile que hizo Belda el “transparente” en el Tribunal Electoral. La forma en que lo redactó parecía una crítica a la prensa, pero era contra el poeta y político.Si en el gobierno de Ricardo Martinelli era malo, en la actual administración también. Activar centro de twitters para atacar a la oposición y a sus dirigentes, en nada ayuda a crear un clima de respeto y sensatez. Ningún diálogo prospera con la descalificación.El abogado de las víctimas del Bus 8B06, Víctor Martínez, reveló que la empresa Norcout Inc, que vendió el gas que produjo el incendio del vehículo, sugirió un mediador, lo que permitiría llegar a un acuerdo de indemnización, a través de un Tribunal de EE.UU. donde reposa una demanda.Como estamos en los tiempos de los rumores, los celestinos de la política criolla dicen que el Tribunal Electoral podría aprobar que van a ser seis candidatos presidenciales por libre postulación. Como nadie ha dicho esta boca es mía, el rumor pica y se extiende. El lío que se armó con el decreto de la paridad y la quinta papeleta se suman.El ministro de la presidencia, Álvaro Alemán, se fue a Canal Dos para explicar el diálogo por la Constituyente y le dio hasta para llevar al PRD, a CD, a la Asamblea y a su presidenta Yanibel Ábrego a quien tildó de “irresponsable”. Así, cualquier diálogo con la oposición va a comenzar mal.Ahora que la Asamblea Nacional está portándose de manera independiente, ¿cuándo es que le van a halar las orejas al personaje que dice llamarse Defensor del Pueblo? No defiende al pueblo ni lo conocen en el pueblo. Ha sido el periodo más oscuro y terrible para tan importante entidad.El opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) hará público hoy, desde las 4:00 PM, el “plan estratégico nacional con visión de Estado 20-30”. Las explicaciones las dará el Secretario de la Concertación, Edwin Rodríguez.El departamento de prensa y publicidad del Municipio de Panamá se comporta de forma agresiva y a veces grosera con los ejecutivos de Metro Libre. ¿Podría decirnos el alcalde José Isabel Blandón por qué tanta hostilidad? Son cuatro años de un trato descortés y de mala gana que le hacemos saber por está vía, por si no está enterado.Por los lados del partido Molirena, de Pancho Alemán, se rumora que los gallos colorados quieren postular a un candidato presidencial propio. Tenían previsto convocar a sus primarias presidenciales para agosto, pero lo más seguro las pospongan para finales del mes de octubre. ¿Calculando?

Imprimir Correo electrónico