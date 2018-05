Tejemeneje de 7 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

El diputado que apareció en un video meneándose de manera vulgar y que confesó que engañó a sus votantes, escribió un tuit en el cual culpó a los periodistas e incluyó a Metro Libre de querer reemplazar en la Asamblea a los diputados. Cuando estaban en oposición actuaban de otra forma y ahora, en la papa, son muy, pero muy diferentes.En la prensa internacional se reveló que para ir a Europa, los panameños, al igual que otros quince países de la región, tendrán que cumplir con un nuevo requisito: El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS). Si se confirma, es como si Europa nos tratara a todos como unos maleantes. ¿Y nuestra cancillería?Juan Diego Vásquez, uno de los líderes de la imprescriptibilidad, confirmó que busca firmas para ser candidato independiente a la Asamblea Nacional en San Miguelito. Reveló que está recorriendo el distrito, dando a conocer su visión y su propuesta para ir a la Asamblea.Desde las entrañas del Molirena se confirmó que Miguel Fanovich buscará la reelección como diputado en David. Todo parece indicar que el partido de los gallos colorados postulará a Nicolás Rivera para que le dispute la alcaldía, de la capital de la provincia de Chiriquí, al PRD, CD y al panameñismo. La gente de Pancho Alemán está optimista.El presidente Juan Carlos Varela convocó a una consulta para una constituyente y como al diputado Adolfo Valderrama no le gustó las críticas opositoras, acusó a Pedro M. González y a Yanibel Ábrego de pensar en sus intereses políticos. ¿Y Beby no piensa también en sus intereses como político?El abogado y exdirector de la Policía, Ebrahim Asvat, dijo en Twitter que “podrán decir lo que quieran pero el Toro Balladares tiene una ruta y dirección para el país que sabe comunicar. Esa entrevista con ABC de España es lectura obligatoria”. Sin embargo, no ha dicho que es candidato.Rogelio Paredes quiere ir a la Asamblea, pero lo están criticando por ir al Seguro a pagar una cuenta y no hacer fila. Otros que buscan una curul son Paparazi (Martín Alvarado) por CD y Yassir Purcait por el PRD.Los economistas tienen que explicar ¿cómo es esto de que Panamá crece mejor que el resto de la región, que en el país hay mucha plata y un gran número de empresas reportan caídas en sus ventas de un 30% a un 50%, reducción de operaciones y despido de trabajadores? O no nos dicen la verdad, la están presentando mal o a medias.Las mujeres políticas pusieron el grito al cielo y le pusieron las canillas de trapo a los magistrados del Tribunal Electoral, por un decreto que le dio un golpe mortal a la paridad y al derecho de las mujeres políticas para tener postulaciones justas en todos los partidos políticos. Si recapacitan, esta semana le dan muerte al decreto.

Imprimir Correo electrónico