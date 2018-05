Tejemeneje de 2 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

Alfredo Martiz, el director de la Caja del Seguro Social, denunció la trampa que se hacía vulnerando el SIPE y ahora los ataques van hacia él. Ese es el problema cuando se toca una llaga, los involucrados se articulan para presionar y evitar que se hagan investigaciones para descubrir a todos los involucrados en este fraude monumental.Al abogado Rogelio Saltarín lo han denominado “el ungido” desde el 2014, cuando se le mencionó con insistencia para convertirse en Procurador General. Ahora está en la lista de los veinte para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y lo tienen en la tarjeta de tiro. Así es.Luis Ernesto Ernesto, el ministro del trabajo aclaró ayer (y también defendió) que el presidente Juan Carlos Varela no está pidiendo votos para su partido, ni para el posible candidato del gobierno en el 2019, sino que ha estado defendiendo las obras. Eso, por el discurso del pasado sábado.Se conoció que el expresidente, Ernesto Pérez Balladares, se reunirá hoy con un amplio grupo de la sociedad civil, en el antiguo Hotel Finisterra, frente a la mueblería Ancón y detrás del edificio donde operó por décadas el IFARHU. Dicen que disertará sobre la economía, el futuro del país y cómo debería ser el nuevo gobierno desde 2019.Saúl Méndez anunció que un grupo de trabajadores que criticaron el pago del bono de huelga y el monto serán expulsados. Los cargos podrían ser “indisciplina” y “traición”. Eso se conoce como sectarismo. ¿Está prohibido criticar y opinar diferente en el Suntracs?La crítica no viene de nadie de la oposición, sino del alcalde José Isabel Blandón. Dijo que no está funcionando la regulación que supervisa y hace cumplir la ASEP porque gran parte de la ciudad está sin luminarias y eso favorece el delito. Aseguró que concesionarias no están cumpliendo.El reto del nuevo presidente de la Asamblea o de Yanibel si se reelige, es que se reduzca a lo estrictamente necesario la planilla 080 y que los diputados no nombren a las esposas, hijas, parientes o familiares cercanos.Los que apoyaron la aventura política, como independiente, de la expresentadora de televisión y exfuncionaria del gobierno del presidente Ricardo Martinelli en prensa de la presidencia, Judy Meana, no están contentos con que se inscribiera en el Molirena. Creen que así como les pidió la firma y apoyo, debió anunciarles su decisión.El sábado estaremos a un año de las elecciones generales y presidenciales de 2019. Los partidos políticos legales realizarán primarias entre agosto y octubre y la campaña arrancará entre noviembre y enero. Entre los independientes no está claro quiénes serán los tres candidatos. El TE tiene un trabajo exigente y arduo.

