Tejemeneje de 30 de abril de 2018

El presidente Juan Carlos Varela sugirió el sábado que la CAPAC y el Suntracs deben tomar en cuenta, para el aumento que negocian, el 14% de hace cuatro años. La CAPAC quedó desarmada y el SUNTRACS dijo que si les dan el 14%, terminarán la huelga nacional. Ahora tendrán que negociar para acercarse a una cifra que los reconcilie.El colega diario La Estrella publicó un informe sobre los movimientos de dinero de Odebrecht y aseguró que se basaba en un informe del Consejo de Seguridad, casi 12 horas después, el gobierno aseguró que no fueron ellos, aunque no rechazaron el contenido. ¿Quién fue?Luis Eduardo Camacho dijo que el expresidente Ricardo Martinelli evalúa postularse para correr como candidato a alcalde o diputado en las elecciones de 2019. El exmandatario no tiene impedimento alguno para postularse, si en CD lo dejan inscribirse en la primaria.En las redes sociales están cuestionando que dos panameños identificados como Daniel Lopera y Gabriel Silva, supuestos voceros de Movin y candidatos indepedientes estén en la planilla 080, de Ana Matilde Gómez, la diputada independiente. ¿Será que por eso no es bueno tirar la piedra y esconder la mano? Ambos deben explicar.Si preguntan por el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), se conoció que Dionisio Rodríguez se fue de licencia por un mes y dejó encargado (como ha ocurrido varias veces) al abogado y comunicador social, Alfonso Fraguela. “Toño” sí está aprovechando esa taquilla.El Dr. Ernesto Cedeño Alvarado dijo que es muy, pero difícil y complicado que un candidato presidencial independiente o por la libre, gane las elecciones de 2019 y menos si son tres los que se postularán. Esa es una de las razones por las que renunció a su aspiración. No reveló su futuro.La presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, impulsa una comisión para que investigue el camarón de Roberto Ayala y todo parece que quedará en nada. El artículo fue aprobado por todos. ¿Complicidad colectiva?Judy Meana se arrepintió de ser independiente en la política. Por varios meses dijo que recogía firmas para ser candidata a diputada, por la libre postulación en el circuito 8-8. Ayer renunció a ese propósito y se inscribió en el partido de los gallos colorados, de la mano del presidente de este partido político y también diputado, Francisco Alemán.Parece que a la diputada Ana Matilde Gómez le pusieron una boleta que no correspondía a su carro y en un día donde ella puede probar que no estaba en ese lugar. Pidió que corrigieran el entuerto y la ATTT se volvió un “guacho” y le envió la documentación a la Corte Suprema, por 11 balboas.

