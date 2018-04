Tejemeneje de 27 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

Raisa Banfield anunció en Twitter, que dejaba la alcaldía donde es vicalcaldesa para irse a la provincia de Darién y luchar contra la tala de árboles. Un día después aseguró que se trataba de una “chanza”, broma o sarcasmo. El mensaje y la posterior aclaración no son propios de un funcionario del nivel de una autoridad.Sería bueno saber ¿qué ha pasado con el corredor de la playa Dos? La carretera costera tiene meses en el limbo porque una empresa denunció que la sacaron para favorecer a otra y la solucion legal está entre los ministerios y contrataciones públicas. ¿Y las razones?Etelvina de Bonagas ganó la reelección y continuará por otro periodo en la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI). Que sepa que la reelección no puede ser indefinida. Debe saber que las oxigenación y la rotación fortecen a las instituciones académicas.Jaime Caballero, el clon de Saúl Méndez y Genaro López en Chiriquí, ya anunció que se postulará como candidato a diputado en el circuito 4-1 (David) en la papeleta del Frente Amplio por la Democracia (FAD). Se desconoce si Caballero dejará el Suntracs para dedicarse a la política. Lo que sí es cierto es que dijo que no regalará bloques ni arena.El Director de la Caja Seguro Social, Alfredo Martiz, está fuera de combate por varios días. Se recupera de una cirugía en la retina. Una vez se reincorpore, que será la otra semana, irá a la Asamblea Nacional para explicar lo que se descubrió en el SIPE y a quienes han denunciado por el fraude.Ahora quieren culpar a Franz Wever, el Secretario General de la Asamblea Nacional, por el camarón legislativo de Roberto Ayala y de los otros 70 que lo aprobaron o se hicieron los chivo locos. Wever no vota en el pleno y a pesar de la jeringonsa, lo que dice se escucha y bien claro.El exdiputado y expresidente del partido panameñista, Marco Ameglio Samudio, sacando el latigo a pocos meses del año preelectoral. No ha revelado que se trae entre manos, pero se cree que volverá a la política.En algunas farmacias de la Caja del Seguro Social (CSS) y en algunos turnos, hay pacientes que se quejan porque cuando les entregan los medicamentos (principalmente pastillas), siempre les faltan cuatro, cinco o más tabletas. Pero en la receta aparece un registro como si el paciente hubiese recibido toda la dosis. A investigar con urgencia.Eso de que la exprocuradora y también diputada independiente Ana Matilde Gómez, supuestamente trató que le borrarán una pequeña multa de tránsito es para ponerse triste. Ella tendrá que dar las explicaciones sobre esta información que circula en grupos interesados en las redes. ¿Qué pasa en PTY?

