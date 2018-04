Tejemeneje de 26 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

Son varios connotados empresarios, inversionistas y polítícos que le preguntaron al director de Metro Libre, el lunes, que ¿por qué todo estaba tranquilo? El comunicador social y analista político les contestó: “apréndanse el guión. Cuando hay calma, zas, el chancletazo. Ayer la Procuradora Kenia Porcell activó dos sonados casos.En los casos PAN, Odebrecht y Blue Apple, la pregunta de los mil melones es ¿por qué a quienes dieron el dinero (pagaron las coimas) le han ofrecido arreglos y no están detenidos? La responsabilidad, en los actos de corrupción, es de doble vía y no para un solo lado.La periodista de TVN-2, Xenia De León, demandó las elecciones del Colegio Nacional de Periodistas (hace un año) y la organización no ha podido renovar su junta directiva. Blanca Gómez ha tenido que continuar en el cargo hasta que falle la Corte o Xenia se digne en retirar la acción legal.Los voceros del Suntracs, comenzando por Saúl Méndez, le han dicho de todo a los miembros de la CAPAC y el gremio les respondió negándoles el uso del ACH de las empresas para pagar un subsidio de 50 balboas por la huelga. Ahora tendrán que examinar un mecanismo propio que no entre en conflicto con el gremio de los empresarios.El diputado Adolfo Valderrama (Beby) y uno de los cercanos colaboradores del presidente Juan Carlos Varela, ha realizado 14 consultas en la capital. Valderrama quiere ser candidato a la alcaldía, siempre cuando José Blandón no busque la reelección y se lance por el Palacio de Las Garzas.El diputado y abogado panameñista, Luis Barría, haciendo lo propio. Ya superó las polémicas que lo enredaron en los últimos tres años. El fin de semana inscribió a 3,005 nuevos panameñistas con lo que se perfila como ganador de la primaria para ser candidato.El alcalde, José Isabel Blandón Figueroa, insiste que las críticas que recibe de la SPIA por las aceras construidas por Odebrecht son de carácter político. Les ha restado importancia y las descalifica.Combatir la piratería de marcas es una obligación de las autoridades, pero ponerse al servicio de la marca de la camiseta que usa la selección nacional de fútbol parece un despropósito. El mismo ímpetu no se ve con la venta de productos pirateados en los semáforos y aquellos que son hechos en China y le dicen al consumidor que son originales.Iván Blasser S. no está contento con los magistrados del Tribunal Electoral. Todavía cree que le borraron miles de adherentes sin justificación alguna. Como no está nada satisfecho con las explicaciones, irá hoy a las 11 AM a la Procuraduría para presentar una denuncia penal, cachimbona, contra los tres.

