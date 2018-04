Tejemeneje de 25 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

El exdiputado Marco González, reveló que le devolvieron su visa hacia USA. Se la retiraron el 25 de mayo cuando lo detuvieron en Miami, porque le dijeron que tenía casos pendientes en Panamá. Tiene certificaciones de la Procuraduría, DIJ, CIA, DEA y la Interpol y prepara una demanda penal contra quienes cree son los oscuros responsables.Cuentan que en un partido del Sporting, un camarógrafo estaba filmando una discusión entre un diputado y un jugador (aparentemente dado de baja del equipo) y el que salió agredido fue el comunicador social. Aseguran que hubo amenazas y más.Rómulo Roux anunció que la primaria presidencial de CD, será el 12 de agosto. El resto de los cargos serán electos, también en primaria, el 30 de septiembre.Otros partidos están pensando en lo mismo (dos fechas). Otros creen que quien gana presidencia influye en la segunda primaria.Luis Acosta es el director del Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM) y se dio una declaración casi política porque el diputado Rául Pineda propuso crear una universidad para San Miguelito. ¿No sería mejor una respuesta académica, con razonamiento y sin calificativos que parecen de tipo partidista?El diputado José Luis Castillo Gómez (Pepe) emitió un extenso comunicado (de esos que pocos leen) para quejarse del Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Enrique Mendoza, quien calificó de inconsulta una ley sobre la medicina estética en Panamá.La renuncia de la ministra María Luis Romera era un rumor desde hace dos o tres meses. Todavía faltan no menos de cuatro ministros más que dejarán el gabinete, al igual que gobernadores y directores de entidades para hacer política partidista y proselitista.Ahora resulta que la viajera de la Antai quiere meterse en el conflicto entre los capitanes de remolcadores y la ACP. Los deseos de taquillar de algunos funcionarios les hace olvidarse de cuáles son sus funciones.El exdirector de la ACODECO y abogado, Pedro Meilán, dijo ayer en TVN-2 que el camarón para perjudicar a la empresa PSA que opera el puerto de Rodman y la decisión de los diputados de oponerse al puerto de Corozal, gestionado por la Autoridad del Canal, impide la competencia y abre preguntas sobre lo que hay detrás de eso.Janelle Davidson le pidió a la Asamblea que no metieran al INAC en el patronato de los bailes congos y la Asamblea Nacional no le hizo caso y la entidad tendrá que participar en su directiva y dando los fondos que sean necesarios.Después que armó un alboroto total, ahora trata de recoger a los muertos y heridos.

