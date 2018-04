Tejemeneje de 24 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

La Caja de Ahorros dio un salto de calidad y de números. Al lograr una utilidad de 41 millones de dólares, se posicionó como uno de los bancos más sólidos de la plaza. La cartera de depósitos creció en 18.8%, así como la eficiencia operativa, gracias a un equipo de fucionarios involucrados en las actividades bancarias.Un grupo de jóvenes, no más de veinte, marcharon el fin de semana para pedir que se permita fumar marihuana, sin penalización. Los organizadores dijeron que la prohibición es una “doble moral” y el aspirante presidencial que se desnudó era el más beligerante.Lo de la fuga criminal de unos $300 millones del Seguro Social, hecho por empresarios y funcionarios que borraban cuentas del SIPE y creaban créditos falsos sube de tono. La ciudadanía pide castigos ejemplares y los nombres de las empresas y de los involucrados.El diputado Roberto Ayala justificó el camarón legislativo que derogó de un plumazo el contrato entre el Estado y la empresa PSA para operar el puerto de Rodman. Si supiera del grave daño reputacional que le hace a Panamá y del miedo que eso provoca entre los inversionistas no habría impulsado tan irresponsable iniciativa.El abogado y activista político, Miguel Antonio Bernal, denunció que en la Feria de Azuero lo amenazaron porque pedía firmas para su candidatura presidencial, en las afueras del recinto ferial. Advirtió ayer que se están violando los derechos políticos de todos los candidatos que son por libre postulación.El vino es chileno. Es un cabernet espectactular y su nombre no tiene que ver nada con los panameños. La leyenda de ellos es que el propietario de la Hacienda Panamá, en Chile, era un enamorador y mentiroso y por eso llamaron a su vino estrella “Pillo de Panamá” y nada más.Golpean e impiden que se construya y desarrolle un puerto en Corozal y ahora se meten con la concesión a PSA para operar el puerto de Rodman. Demasiadas coincidencias es para pensar que hay manos bien peluda$$$.Ahora que no está en la “papa” del gobierno, el ecologista Félix Wing, se sumó al grupo de panameños que promueve la no reelección de los diputados. Si le preguntan sobre Emilio Sempris, cambia el semblante. Dijo que el Ministerio de Ambiente las cosas no huelen bien y hasta aseguró que hemos retrocedido dramáticamente en lo ambiental.El 27 de abril se realizará una marcha convocada por la Universidad de Panamá, para pedir más presupuesto. Esa una aspiración correcta. Sin embargo, la Universidad de Panamá tiene también que hacer lo propio con esa gente que tiene años y años pelechando del presupuesto universitario para politiquear.

