Tejemeneje de 23 de abril de 2018 Escrito por Redacción. Publicado en Tejemeneje

Armó la timba con comentarioEl director de los servicios informativos de Radio Panamá, Edwin Cabrera, sugirió en Twitter que se debe cerrar la Asamblea Nacional y despedir a los capitanes de remolcadores. Cabrera fue un destacado dirigente democristiano y trabajó en la Asamblea. Sus comentarios fueron una enorme bomba de hidrógeno.Ganaron asalto en la CorteEl movimiento que lidera el exdiputado y abogado Raúl Ossa contra una termoeléctrica ganó un asalto en la Corte Suprema de Justicia. Ellos alegan que no se cumplió con el estudio de impacto ambiental y tienen una titánica lucha denunciando contaminación ambiental.Lo que se comentaAseguran que varias empresas, algunas extranjeras, están pensando retirarse del sector de la construcción en Panamá. Una de la razones son los incrementos de costos que se están dando en la industria. Y todo parece indicar que la negociación entre la CAPAC y Suntracs demorará.Veinte años son veinte añosRegresó a la política y anda muy brioso. El excalcalde y excandidato presidencial, Juan Carlos Navarro, cumplió veinte años de estar inscrito y vinculado al Partido Revolucionario Democrático (PRD). Navarro hizo de la conciencia ecológica una asignatura de las empresas y los gobiernos cuando fue dirigente del grupo ecológico Ancón.No quiere estar en patronatosEl Observatorio Panameño Afro denunció que la directora del Instituto Nacional de Cultura (INAC), que por cierto es casi anónima, no quiere que la entidad sea incluida en la ley del patronato de la pollera conga y bailes de diablos o algo que se parezca. ¿Cuál es la razón?El gol de mediacancha de RobertoEl diputado Roberto Ayala metió un gol de mediacancha al colar un artículo que anuló el contrato con PSA para administrar e invertir en el puerto de Rodman. El camarón legislativo da un mensaje terrible a los inversionistas y sobre el país. Ahora hay que enderezar el acto legislativo irresponsable.Mario, pon orden en VeraguasDesde Veraguas llegan preocupantes denuncias de solicitudes de inscripción en el panameñismo para ser beneficiados con una vivienda social. Varios residentes de Las Palmas están molestos por ello.Esta vez no va con MelitónJuan Moya tiene cuatro años ahorrando y haciendo rifas porque quiere ser candidato a diputado principal por el panameñismo, por el circuito 8-8. Esta vez irá solo porque la alianza con Meliton Arrocha los terminó distanciando, a pesar de que Arrocha prefirió ser ministro y ahora diplomático y Moya, que estaba apartado, es el diputado principal.Arnulfo Arias Madrid, el hombreEl próximo jueves, 10 de mayo a la siete de la noche, la Fundación Museo Arias Madrid y su presidenta Mireya Moscoso presentarán el libro Arnulfo Arias Madrid, escrito por el Dr. Manuel Cambra.La obra está basada en la vida del insigne cuatro veces presidente de Panamá y en sus diarios personales.

