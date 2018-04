Tejemeneje de 17 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

¿Sabrá eso Rómulo?

Dicen que hay un grupo de experredés que ahora son miembros de CD, que están pensando en reinscribirse de nuevo en el PRD y eso no tiene muy feliz a los organizadores de la inscripción nacional de ese partido, el 22 de abril. La pregunta es ¿cuál es la mano peluda y con qué intenciones quieren hacer esta movida de partido?

De rojo, pero no por Suntracs

Están llamando a los panameños a vestirse de rojo, este 19 de abril, pero no por la huelga del Suntracs. Se trata de la campaña para crear conciencia sobre la necesitad de crear un hemocentro nacional. Lo demás pura concidencia. Rojo es la sangre, para los organizadores.

Aquí no se pueden vender

Yuri Huertas, de la AUPSA, anda despabilado. Ayer advirtió que los huevos de una gran granja norteamericana, Rose Acre Farms, no se pueden vender en Panamá. Esa compañía retiró 200 millones de huevos porque descubrieron, en un lote grande, la presencia de la Salmonela.

Quieren ser gallitos de peleas

Dice Pancho Alemán, el líder del partido Molirena, que están inscribiendo todos los domingos, unos mil adherentes. Van a continuar con las jornadas de inscripción en varias provincias del país y durante algunas semanas. Aseguró que el número de gallos va en incremento.

Se desaparecieron del mapa político

El que era un todo poderoso, fuerte, influyente y un ruidoso partido Popular, antes Partido Democráta Cristiano (PDC), parece que aplica la vieja consigna liberal de no estar lejos de la papa nacional y de no hablar con la boca llena. Antes tenían las propuestas para todos los temas nacionales y ahora no hablan, ni se notan.

Convocaron a Cabildo Abierto

Un grupo organizado de la provincia de Los Santos, está convocado a lo que llamaron un “cabildo abierto” para expresar su oposición a la explotación de la mina de Cerro Quema, pedir el equipamiento urgente de los hospitales públicos y por el cierre de los vertederos de basura a cielo abierto. Se reunirán en el parque Rufina Alfaro, a las 5 PM.

Tribunal se instalará aquí

Las oficinas del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el exilio, se instalará este jueves, 26 de abril, en Panamá con la inauguración de sus oficinas. Habrá un acto en la sede del Colegio Nacional de Abogados.

Cuando la censura es estúpida

En la Secretaría de Comunicación del Estado crearon una red en Whatsaap para enviar, de vez en cuando, información oficial y comunicados. Como el director de Metro Libre, James Aparicio, envió un par de noticias cotidianas (que no eran gubernamentales) le aplicaron la censura y lo borraron. Esos sí son unos mentecatos.

Lo que dijo Pedro Miguel González

Pedro Miguel González dijo a Metro Libre que la aspiración “como Dirección Política (del PRD) es que triunfe en las elecciones primarias, aquel precandidato que asuma como suyo el compromiso de visión de país, liderar al PRD y al país”. Aseguró que el PRD tiene la “responsabilidad” de jugar su rol como partido de la oposición política.

