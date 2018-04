Tejemeneje de 13 de abril de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Tejemeneje

Ricardo Domínguez (Ricky) el representante de corregimiento panameñista por Bella Vista, metió la mano hace un mes y una bola lo mandó al hospital. No puede jugar béisbol, no puede firmar los cheques y los médicos le dijeron que la terapia se extenderá hasta finales de junio. El accidente lo tiene trabajando a media máquina.Metro Libre publicó el lunes, y eso sí era una primicia , que el SIPE de la CSS había sido vulnerado y que el desfalco, evasión y fraude se acercaba a los $300 millones. Al menos, colegas de otros medios, digan que fue Metro Libre quien descubrió el asunto. ¿Y la ética?En el Canal de Panamá preparan las sanciones a un grupo de capitanes de remolcadores que se negaron a trabajar, afectando la operación del Canal ampliado, su imagen y a clientes importantes. Fue como una huelga de brazos caídos. Es un acto de irresponsabilidad serio.Varios funcionarios, algunos aspirantes a cargos de elección popular por el partido Panameñista, el otro año, se sumaron al cumpleaños de la querida Sandra Sandoval en Vista Alegre, Arraiján. Tienen una abundante publicidad radial. Jorge Luis González y Yesenia Rodríguez quieren competir para la alcaldía y para una de las dos diputaciones.Circuló una agenda de protestas atribuida al SUNTRACS que inicia hoy y termina el 18 de abril ,cuando arrancará la huelga en la construcción. Marchas, cierres de calles y cortes de rutas a nivel nacional. Suntracs dijo que “algunas acciones son ciertas, pero la inmensa mayoría no”.Edgardo Voitier, de las aduanas y dirigente de las protestas en Colón dijo en un video que el gobierno actual no lo nombró, sino que lo restituyó tras un despido ilegal en el gobierno de Ricardo Martinelli. Aseguró que no le aumentaron el sueldo y que es jefe desde hace una década.El exalcalde Juan Carlos Navarro estaba en la lona política y vino Jaime Lasso y le puso una demanda donde pide 3 millones y Popi se mandó un comunicado contra el perredista. Lo cierto es que el “BimBim” anda activado.Cuando Luis Eduardo Camacho estaba en el gobierno, las reuniones las hacía en hoteles 5 estrellas, la Casa del Marisco y cocinas gourmets. Ahora no sale del “Nikos” de calle 50, donde el menú es café y pan sin mantequilla. Ahí se habla de política, mal del gobierno, mal de Rómulo Roux y por supuesto, bien del expresidente Ricardo Martinelli.La Asamblea Nacional hizo lo correcto. Ayer aprobó todos los traslados de partidas que presentaron los ministerios, en particular la Presidencia y Salud. Se trata de dinero que ya está en el presupuesto nacional y que servirá para asuntos de interés público. Las disputas políticas no deben paralizar al Estado nacional.

